Löytyykö kodistasi tämä huomaamaton bakteeripesäke? Harva muistaa puhdistaa

Kaukosäädin on monen yllätykseksi yksi kodin likaisimmista esineistä. Siivousalan yrityksen Koti puhtaaksi Oy:n toimitusjohtajan Reetta Alastalon mukaan yhteisessä käytössä oleviin laitteisiin kertyy runsaasti bakteereita ja taudinaiheuttajia, jotka voivat edesauttaa syksyisten flunssa- ja vatsatautiepidemioiden leviämistä.

Milloin olet viimeksi puhdistanut television kaukosäätimen? Siivousalan asiantuntija epäilee, että suurin osa suomalaisista ei osaa vastata kysymykseen.

– Kaukosäädintä kosketaan päivittäin, mutta sen puhdistaminen unohtuu helposti. Kun useat ihmiset käyttävät samaa laitetta, bakteerit kulkeutuvat kädestä toiseen ja pöpöt leviävät, Reetta Alastalo kertoo tiedotteessa.

Syksyisin flunssien, norovirusten ja muiden tautien leviämisriski on erityisen suuri. Yksinkertaisilla toimilla, kuten kaukosäätimen säännöllisellä puhdistamisella, voi vähentää tartuntojen määrää kotona.

– Kodin siivouksessa keskitytään usein näkyvästi likaisiin kohteisiin, kuten lattioihin ja tasoihin. Todelliset bakteeripesäkkeet ovat kuitenkin usein esineitä, jotka eivät näytä likaisilta, mutta joita kosketaan jatkuvasti. Kaukosäätimen pyyhkiminen kerran viikossa ja sairastelukauden aikana useamminkin voi ehkäistä koko perheen sairastumista, Alastalo sanoo.

Puhdista myös kahvat, nupit ja valokatkaisijat

Näppärimmin kaukosäätimen puhdistus onnistuu kevyesti kostealla siivousliinalla ja vanupuikolla, jolla pieniinkin väleihin pääsee käsiksi. Halutessaan kaukosäätimen voi myös desinfioida pyyhkimällä sen talouspaperilla ja tipalla käsidesiä. Alastalo muistuttaa, että patterit tulee aina poistaa laitteesta ennen puhdistuksen aloittamista ja antaa laitteen kuivahtaa kunnolla ennen niiden takaisin laittoa.

Kaukosäätimen lisäksi säännöllinen puhdistus kannattaa tehdä myös tietokoneen näppäimistolle, hiirelle ja pelikonsoleille sekä valokatkaisijoille, kahvoille ja kodinkoneiden nupeille.

– Tiheästäkään käsienpesusta ei juuri ole hyötyä, jos päivittäin koskettavat esineet jäävät puhdistamatta, Alastalo toteaa.

Flunssakaudella hän neuvoo kiinnittämään huomiota myös tiheään käsipyyhkeiden ja siivousliinojen pesuun.