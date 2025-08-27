VS: Kaupunki maksoi yhdestä kiukaasta 100000 euroa

Vantaan kaupunki maksoi yksittäisestä saunan kiukaasta 100 000 euroa, kertoo Vantaan Sanomat.
Kyse on Kuusijärvelle rakennetuista kahdesta savusaunasta. Saunoihin mahtuu yhteensä 44 ihmistä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 3,3 miljoonaa euroa. Kustannuksia tarkkailtaessa huomionarvoinen seikka on, että pelkästään yhteen saunakiukaaseen on saatu upotettua 100 000 euroa veronmaksajien rahoja.
Uudet saunat on tarkoitus avata yleisölle elokuun lopussa. VS:n toimittaja kävi testaamassa 100 000 euron kiukaan löylyjä etukäteen. Toimittajan arvio uudesta kiukaasta ei ollut mairitteleva. Hänen arvionsa mukaan uusien savusaunojen löyly tuntuu karkaavan nopeammin kuin vanhojen eikä kiukaasta irronnut ”kovia, ihoa huolella piiskaavia löylyjä”.
Vantaan kaupunki päätti rakentaa uudet saunat, koska Kuusijärven vanhat savusaunat olivat ruuhkaisia. Saunassa käynti on asiakkaille maksullista.
Vielä vuonna 2023 savusaunan rakennuskustannuksiksi arvioitiin 2,2 miljoonaa euroa. Korkeat rakennuskustannukset herättivät jo silloin ihmetystä, vaikka lopulliset kustannukset nousivat vieläkin suuremmiksi. Vantaan kaupungin tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius ei vuonna 2023 osannut Ilta-Sanomien haastattelussa mainita yhtä selvää tekijää korkeille rakennuskustannuksille.
