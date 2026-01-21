Miten käy Grönlannin? Donald Trump pitää suuren puheen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää tänään keskiviikkona puheen Maailman talousfoorumin (WEF) kokouksessa Sveitsin Davosissa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hänen on tarkoitus puhua Yhdysvaltojen aikeista ostaa Grönlanti itselleen.

Tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Trump sanoi uskovansa, että Davosissa saavutetaan yhteisymmärrys asiasta. Hänen mukaansa Grönlanti-asiaan liittyen on jo sovittu paljon tapaamisia.

Presidentti Trump piti tiedotustilaisuuden ennen lentomatkaansa Davosiin. Matka viivästyi presidentin virkakoneessa Air Force Onessa havaitun sähkövian takia, jonka vuoksi se palasi Joint Base Andrewin tukikohtaan Marylandiin. Vian vuoksi Trump matkustaa Davosiin toisella lentokoneella.

Trump on toistuvasti tuonut esiin aikeensa hankkia Tanskalle kuuluva Grönlanti Yhdysvalloille. Ensisijaisena keinona on esitetty saaren ostamista Tanskalta. Ajoittain esillä on ollut myös muita keinoja kuten alueen sotilaallinen haltuunotto.

Puheet ovat saaneet voimakkaan tyrmäyksen Tanskalta ja muilta Euroopan mailta. Esimerkiksi Tanska on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan saarella. Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) korosti tiistaina, että Grönlannin tulevaisuudesta päättäminen ei kuulu kenellekään muulle kuin Grönlannille ja Tanskalle itselleen.

Presidentti Trump on perustellut Grönlanti-vaatimuksiaan sillä, että saari sijaitsee strategisesti tärkeällä alueella myös Yhdysvaltojen turvallisuuden kannalta. Trump on tehostanut vaatimuksiaan myös uhkaamalla Euroopan maita lisätulleilla. Tulliuhkaukset koskevat myös Suomea. Lisätullit olisivat Trumpin uhkausten mukaan voimassa niin kauan, kunnes Tanska ja muut Euroopan maat suostuvat siihen, että Grönlanti luovutetaan Yhdysvalloille.

Maailman talousfoorumiin osallistuu myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Hän totesi aiemmin tällä viikolla olevansa harmissaan siitä, että Trumpin Grönlanti-vaatimusten takia keskustelu Ukrainan tuesta ja rauhanneuvotteluiden edistämisestä on jäänyt taka-alalle.

Trumpin Grönlanti-puheet ovat herättäneet voimakasta arvostelua myös Yhdysvalloissa. Kerroimme aiemmin tässä jutussa, kuinka puheet Grönlannin-valtauksesta ovat aiheuttaneet ärsytystä jopa republikaanipuolueen sisällä.