”Nyt on aika toimia” – tutkija: Tämä oli Donald Trumpilta viimeinen pisara

Astuvatko kongressin republikaaniedustajat koskaan esiin, pohtii tunnettu historiantutkija ja kirjailija Anne Applebaum The Atlanticin artikkelissaan.

Applebaum viittaa eilen suurta huomiota saaneeseen viestiin, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti Norjan pääministerille. Sen pitäisi Applebaumin mukaan olla ”viimeinen pisara”.

Viesti välitettiin Valkoisen talon kautta myös suurlähettiläille Washingtonissa, joten se oli selkeästi tarkoitettu yleisesti nähtäväksi. Trump kirjoitti, että koska hän ei saanut Norjalta rauhanpalkintoa, hän ei enää koe velvollisuudekseen ajatella vain rauhaa, vaan voi ajatella ensisijaisesti Yhdysvaltojen etua. Trumpin mukaan hän on tehnyt enemmän Naton hyväksi kuin kukaan koskaan, ja nyt liittouman on syytä tehdä jotain Yhdysvaltojen hyväksi.

Trump kyseenalaisti Tanskan hallinnan Grönlannin alueeseen ja painotti jälleen kerran, että USA:n on saatava täydellinen kontrolli Grönlantiin, muuten maailma ei ole ”turvallinen”.

Viestiä voi Applebaumin mukaan tarkastella monesta näkökulmasta. Yksi on lapsellinen kielioppi, toinen on heikko historian tuntemus. Donald Trump ei lopettanut kahdeksaa sotaa. Grönlanti on ollut Tanskan aluetta vuosisatojen ajan.

– Tanskan suvereniteetin Grönlannissa vahvistavia asiakirjoja on lukuisia, myös sellaisia, jotka Yhdysvallat on allekirjoittanut. Toisella kaudellaan Trump ei ole tehnyt mitään Naton hyväksi – järjestön, jonka Yhdysvallat perusti ja jota se teoreettisesti johtaa ja jota koskaan on käytetty vain Yhdysvaltojen etujen puolustamiseen. Jos Naton eurooppalaiset jäsenet ovat alkaneet käyttää enemmän rahaa omaan puolustukseensa (budjetteihin, joihin Yhdysvallat ei ole koskaan osallistunut), se johtuu niiden kokemasta Venäjän uhasta, Applebaum kirjoittaa.

Silti ratkaisevaa eivät ole yksittäiset ilmaukset vaan kokonaisuus. Tutkijan mukaan Donald Trump elää nyt aidosti eri todellisuudessa, jossa historiallisilla faktoilla tai normaaleilla vuorovaikutuksen säännöillä ei ole hänelle enää merkitystä.

– Lisäksi hänellä on maaninen ja epäterve pakkomielle Nobel-palkinnosta. Palkinnon voittajan päättää Norjan Nobel-komitea, ei Norjan hallitus eikä varsinkaan Tanskan hallitus. Silti Trump ei ainoastaan syytä Norjaa siitä, ettei ole saanut palkintoa, vaan käyttää sitä nyt perusteena Grönlannin miehittämiselle.

Applebaumin mukaan olisi syytä miettiä, mihin tämä johtaa. Kauppasodan uhkaan markkinat jo reagoivat. Toinen on Yhdysvaltojen miehitys Grönlannissa.

– Yritä kuvitella se. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu Nuukiin, saaren pääkaupunkiin. Ehkä joitakin tanskalaisia kuolee, ehkä myös amerikkalaisia sotilaita kaatuu. Ja sitten mitä? Jos hyökkääjät olisivat venäläisiä, he pidättäisivät poliitikot, asettaisivat rikolliset valtaan, ampuisivat ihmisiä kadulla tanskan puhumisesta, muuttaisivat koulujen opetussuunnitelmat ja järjestäisivät vale-kansanäänestyksen valloituksen sinetöimiseksi. Onko tämä myös Yhdysvaltojen suunnitelma? Jos ei, niin mikä sitten on? Tämä ei olisi sama kuin Irakin miehitys, joka sekin oli kyllin vaikea. Yhdysvaltain joukkojen pitäisi pakottaa grönlantilaiset, liittolaismaan kansalaiset, vastoin tahtoaan amerikkalaisiksi, Applebaum sanoo.

Viimeisen vuoden aikana Yhdysvaltojen liittolaiset ovat yrittäneet keksiä teoriaa, joka selittäisi Trumpin käytöksen. Käsitteissä on vilahtanut isolationismi, uusimperialismi ja patrimonialismi.

– Lopulta presidentti itse tekee tyhjiksi kaikki yritykset määritellä jonkinlainen ”Trump-doktriini”. Hän on lukkiutunut omaan maailmaansa ja päättänyt voittaa jokaisen kohtaamisen.

Nämä kilpailut ovat Applebaumin mukaan muuttuneet tärkeämmiksi kuin mikään strategia, ja tarve näyttää voittajalta merkitsee enemmän kuin amerikkalaisten vauraus ja hyvinvointi.

– Ihmiset Trumpin ympärillä voisivat löytää keinoja pysäyttää hänet, kuten jotkut tekivät hänen ensimmäisellä kaudellaan, mutta he vaikuttavat liian korruptoituneilta tai liian vallanhimoisilta yrittääkseen sitä. Täten kongressin republikaaneista tulee viimeinen muuri.

– He ovat velkaa Yhdysvaltain kansalle – ja koko maailmalle – sen, että estävät Trumpia toteuttamasta Grönlantiin liittyvää fantasiaansa ja aiheuttamasta pysyvää vahinkoa Yhdysvaltojen eduille.

Trump on vaarassa vieraannuttaa ystävänsä Applebaumin mukaan paitsi Euroopassa myös Intiassa, Etelä-Koreassa, Japanissa ja Australiassa.

– Vuosien huolella vaalittu diplomatia ja miljardien dollarien arvoinen kauppa ovat uhatttuna, koska senaattorit ja edustajainhuoneen jäsenet eivät suostu käyttämään heille kuuluvia valtuuksia Trumpin suitsimiseksi. Nyt on sen aika, Applebaum vaatii.

Puhe Grönlannin-valtauksesta ärsyttää omissakin

Myös muissa amerikkalaismedioissa pohditaan kongressin heikkoutta. Yhdysvaltojen julkisrahoitteisen PBS-kanavan ohjelmassa haastatellut senaattorit myöntävät, etteivät tällä hetkellä käytä valtaansa heille suodun mandaatin mukaan.

Konservatiivinen Washington Examiner toteaa jutussaan, että kongressia vaaditaan pysäyttämään Trumpin Grönlanti-hullutus. Toisaalta lehti siteeraa republikaaniedustajia, jotka eivät usko, että Trump on tosissaan uhkauksissaan voimankäytöstä.

Mediaiten ja Yahoo Newsin kolumnissa kysytään, herääkö ”zombikongressi” vihdoin, kun Grönlanti-jupakka on poikkeuksellisesti suututtanut republikaaneja sekä MAGA-leirissä että perinteisessä puolue-eliitissä.

CNN:n mukaan myös Trumpin tiimissä ollaan huolissaan Grönlannin miehitysajatuksista ja uskotaan, että ulospääsy on vielä löydettävissä. Saaresta voitaisiin ehkä neuvotella diili, jolla USA:n määräysvalta vahvistuu.

Erään eurooppalaisviranomaisen mukaan myös Naton pääsihteeri Mark Rutte vaikuttaa olevan vakuuttunut siitä, että sopimus on mahdollinen. Lähteen mukaan Rutte on nostanut yksityisesti esiin sen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä vuonna 1951 solmittu sopimus voitaisiin neuvotella uudelleen, mahdollisesti siten, että siihen sisältyisi Kiinan investointien kieltäminen Grönlannissa.