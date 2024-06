”Mitään ei jää jäljelle” – Bradley-vaunut metsästävät joukkoja etulinjassa

Ukrainan 47. mekanisoitu prikaati julkaisi toukokuun lopulla maan itäosissa kuvatun lennokkivideon. Siinä näkyi, kuinka hiekkatietä etenevä Venäjän panssariajoneuvo sai lukuisia osumia amerikkalaisen Bradley-rynnäkkövaunun tulittaessa sitä 25 millimetrin M242 Bushmaster -konetykillä.

Panssariajoneuvot ohittivat toisensa vain muutaman metrin päästä.

Kutsumanimeä Viktor käyttävä 40-vuotias vaunukomentaja sanoo Washington Post -lehdelle venäläisten ilmestyneen puiden seasta Sokilin kylän luona. Venäläisvaunu yritti tulittaa Bradleyta päätykillään, mutta se meni toimintakyvyttömäksi tähtäysjärjestelmän vaurioitumisen vuoksi. Yksi sotilas putosi vauhdilla ajaneen ajoneuvon katolta.

– Törmää siihen, Viktor muistelee ohjeistaneensa kuljettajaa.

Asiantuntijoiden mukaan kohtaaminen osoittaa, kuinka amerikkalaisvaunuja on käytetty ”uniikeilla ja äärimmäisillä” tavoilla Ukrainan asevoimien puutteiden korvaamiseksi. Pääongelmina ovat olleet pula miesvoimasta ja tykistöammuksista.

Noin 28 tonnia painavia Bradley-vaunuja käytettiin ensimmäisen kerran viime kesän epäonnistuneessa vastahyökkäyksessä. Nyt niiden tehtävänä on metsästää ja tuhota muita panssariajoneuvoja, evakuoida haavoittuneita sotilaita ja antaa tulitukea jalkaväelle.

Viktorin yksikkö siirrettiin viime syksynä Donetskin alueelle taistelemaan Avdijivkan hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan. Bradley-vaunuja on käytetty myös Venäjän panssarivaunujen ja tiedusteluajoneuvojen tuhoamiseen. Viktorin mukaan Venäjän vaunut usein palavat nopeasti, ”kuin tulitikut”.

Sairaalassa haavoittumisesta toipuva Viktor kehuu Bradleyn panssarointia ja Saksassa saamaansa koulutusta. Rynnäkkövaunu on varustettu konetykin lisäksi panssarintorjuntaohjuksilla.

Jos konetykin suuntaa kohti venäläissotilaita, Viktorin mukaan ”mitään ei jää jäljelle”.

Yhdysvallat on toimittanut tähän mennessä yhteensä 300 Bradley-vaunua Ukrainalle. Ne kehitettiin 1980-luvun lopulla suojaamaan ja tukemaan M1 Abrams -taistelupanssarivaunuja taistelussa.

We spoke with the Bradley commander in the viral video engaging a Russian BTR at point blank range. He discussed what happened next, and why the mission of using solo Bradleys as hunter-killers is an emerging tactic. w/ @serhiikorolchuk https://t.co/azFuFv6nnq

— Alex Horton (@AlexHortonTX) June 12, 2024