Mitä viraston linjauksista alkoholin etämyyntiin tulee noudattaa?

Kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja Mikko Kärnä (kesk.) ovat jättämässä Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kirjallisen kysymyksen alkoholin etämyynnistä ja Valviran toiminnasta.

Wallinheimo on julkaissut luonnoksen kirjallisen kysymyksen sisällöstä kokonaisuudessaan Twitterissä. Hän arvioi, että kirjallinen kysymys jätetään seuraavan kolmen viikon kuluessa.

Alkoholin etämyynti on aiheuttanut epäselvyyksiä jo pitkään, ja kansanedustajat jättivät samaa asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen jo vuonna 2020. Suomen laissa ei ole tarkkaa säädöstä alkoholin etämyynnistä. Laissa ei siis kerrota, onko etämyynti sallittua vai kiellettyä. Tästä huolimatta Valvira on tehnyt rikosilmoituksia muissa EU-maissa toimivista yrityksistä, jotka ovat toimittaneet alkoholia suomalaisille asiakkaille.

Kirjallisessa kysymyksessään edustajat ihmettelevät viranomaisten ristiriitaisia linjauksia. He viittaavat myös tapaukseen, jossa syyttäjä jätti syytteet nostamatta kotimaista viiniyrittäjää kohtaan laittomasta etämyynnistä. Rikosilmoituksen yrittäjästä oli jättänyt valvontaviranomainen Valvira, joka epäili yrityksen harjoittavan luvatonta alkoholin vähittäismyyntiä Suomessa.

– Lisäksi kesän ja alkusyksyn aikana Valviran toimissa alkoholin etämyyntiin liittyen on paljastunut muitakin erikoisuuksia. On käynyt ilmi, että vuosina 2018-22 Valviran etämyyntiä koskeva ohjeistus kansalaisille ja yrityksille on ollut kauniisti sanottuna vähintäänkin ristiriitaista. Kysyjille on annettu ohjeita, joissa välillä alkoholin osto on ollut sallittua ja välillä kiellettyä samalla kun kysyjille on alleviivattu kotimaisen sääntelyn olevan näissä asioissa harmitavan epäselvä.

He viittaavat myös yksityishenkilön Valviralle lähettämään tiedusteluun siitä, onko alkoholin etämyynti kiellettyä. Valviralta saadun vastauksen mukaan ”alkoholilaki ei sisällä alkoholin etämyynnin osalta valtuutusta, jonka perusteella voisimme ottaa yksityiskohtaisesti kantaa esittämäänne kysymykseen”. Tästä huolimatta Valvira on aiemmin tehnyt rikosilmoituksia alkoholin etämyynnistä.

Wallinheimo ja Kärnä kysyvät, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä alkoholin etämyyntiin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi lainsäädännössä ja kansalaisten sekä yritysten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi sekä mikä Valviran esittämistä etämyyntitulkinnoista on hallituksen virallisen näkemyksen mukaan se, jonka mukaisesti kansalaisten ja yritysten tulee toimia tilatessaan alkoholijuomia toisesta EU-maasta?

Kansanedustajat huomauttavat, että tarvittavat muutokset lainsäädäntöön ovat suhteellisen vähäisiä ja yksinkertaisia.

Olemme juuri jättämässä tämän sisään. pic.twitter.com/6zu0Zf7yiP — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) September 22, 2022

