Moskovalainen puolustusteollisuuden ja asekaupan ajatushautomo Center for Analysis of Strategy and Technology (CAST) on julkaissut 66-sivuisen raportin, jossa arvioidaan puolustusteollisuuden muutoksia Euroopassa, Yhdysvalloissa, Israelissa, Etelä-Koreassa ja Japanissa vuoden 2022 jälkeen.

CASTin analyytikot uskovat, että länsimaiden puolustusteollisuuden päätehtävä tällä hetkellä on lisätä tuotannon nopeutta ja volyymia, koska kokemukset Ukrainan taistelukentältä ovat selvästi osoittaneet, että ”laadulla ei voida täysin korvata määrää”.

Kirjoittajat uskovat myös, että Euroopan kykyjä kaluston ja aseiden tuotantoon rajoittavat materiaalin ja henkilöstön puute, korkea energian hinta ja riippuvuus pitkäaikaisista hallitusten sopimuksista. Laajat investoinnit tuotantokapasiteetin modernisointiin ja laajentamiseen eivät heidän mukaansa vähennä näitä rajoituksia. Tämä johtaa raportin mukaan siihen, että Euroopan maat joutuvat omien asetarpeidensa täyttämiseksi ostamaan muun muassa ilmatorjuntakalustoa maanosan ulkopuolelta, erityisesti Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta.

Siksi Yhdysvaltojen osuus maailman asemarkkinoista on kasvanut viime vuosina 34 prosentista 42 prosenttiin, sanoo raportti viitaten Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti SIPRIn arvioon. Eurooppalaisten puolustusyhtiöiden ponnistukset ovat kuitenkin kantaneet hedelmää, koska ammustuotannon kapasiteetti on kaksinkertaistunut 1,2 miljoonaan tykistökranaattiin vuodessa, mutta se ei silti riitä täysin täyttämään Ukrainan puolustusvoimien tarpeita.

CASTin raportin johtopäätöksissä on ristiriitaisuutta, koska toisaalta kirjoitetaan lännen puolustusteollisuuden yrittävän luoda ”reserviä tulevaisuutta varten”, jotta muun muassa ilmatorjuntaohjuksia tuotettaisiin riittävästi. Toisaalta taas väitetään, että läntisten yhtiöiden kehitysmahdollisuudet ovat rajalliset, koska ne eivät pysty houkuttelemaan pitkän ajan investointeja, vaan odottavat sopivia poliittisia signaaleja maidensa hallituksilta.

CASTin raportti heijastelee varsin selkeästi yhtä Kremlin strategiaa sodassa Ukrainaa vastaan: he toivovat pystyvänsä voittamaan kilpavarustelun Ukrainaa ja koko länttä vastaan.