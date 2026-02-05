Mitä venäläinen sotilaskuljetuskone häärää Kuubassa? ”Ei ainakaan kirjoja”

Venäläinen sotilaskuljetuskone Il-76 laskeutui sunnuntaina Kuubaan. San Antonio de los Bañosin sotilaskentälle saapunut kone pyöri lokakuussa Kuubassa, Nicaraguassa ja Venezuelassa samoihin aikoihin, kun Yhdysvaltojen ja Venezuelan jännitteet kiristyivät.

Vain muutamaa päivää aiemmin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli julistanut Kuuban tilanteen huomattavaksi uhaksi Yhdysvaltojen turvallisuudelle. Ja nyt venäläinen sotilaskuljetuskone saapui paikalle kuin tilauksesta.

Viime aikoina sama kone julkisen lentodatan perusteella piipahdellut Moskovan ja Pietarin lisäksi Sotsissa, Mauritaniassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Asiasta kertova Fox News huomauttaa, että koska laskeutuminen vaatii isäntävaltion luvan, piirtyy näin kuva siitä mitkä maat jatkavat Venäjän kanssa asioimista pakotteista huolimatta.

Il-76 on raskas asevoimien kuljetuskone, johon mahtuu kerrallaan jopa 50 tonnia lastia. Se pystyy kuljettamaan kerrallaan myös noin 200 ihmistä. Kyseessä olevan koneen omistajaksi on merkitty venäläinen Aviacon Zitotrans -yhtiö. Yhdysvaltojen vuonna 2023 tekemän pakotemääräyksen mukaan Aviacon Zitotrans on kuljettanut Il-76 -koneella tai -koneilla sotilaskalustoa kuten taistelukärkiä ja helikopterien osia. Yhtiö on myös Kanadan ja Ukrainan pakotelistoilla. Kun Yhdysvallat päätti yhtiön lisäämisestä pakotelistoille, yksityisarmeija Wagner oli vielä voimissaan. Aviacon Zitotransin lentokohteet ovat jossain määrin täsmänneet niiden valtioiden kanssa, joissa Wagner noihin aikoihin oli aktiivinen.

Mutta tämä vuonna 1995 perustettu venäläisyhtiö on erikoistunut muutenkin vaikeisiin, vaarallisiin ja muuten haastaviin lentokuljetuksiin. Sivuillaan se kertoo vieneensä muun muassa Suomesta 40 tonnia painaneen generaattorin Brasiliaan vuonna 2022, venäläisen helikopterin Abu Dhabiin viime vuonna, sekä kuljettaneensa poplaulaja Cherin tilauksesta tämän pakistanilaisesta eläintarhasta pelastaman elefantin luonnonsuojelualueelle Kambodžaan.

Mitä Aviacon Zitorans mahtoi sunnuntaina Kuubaan viedä? Ei ainakaan kirjoja, kommentoi venäläinen Fidel Castro -säätiö.

— Voimme arvata, mitä se saattaisi sisältää. Ja myös miksi, ja mihin tarkoitukseen. Sanotaan, että kyydissä ei ollut kirjoja, säätiö edustaja sanoi Komsomolskaja Pravdan mukaan.

Kirjaherja liittyy siihen, että Kuubassa pidetään pian kirjamessut. Venäjä on messujen kunniavieras. Fidel Castro -säätiö puolestaan on venäläinen organisaatio, joka kertoo tavoitteekseen tukea Kuubaa ja sen tiedettä ja kulttuuria kaikin tavoin. Järjestö on aiemmin ajanut esimerkiksi Castron patsaan pystyttämistä Moskovaan.