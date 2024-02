Mistä Ukraina löytää uudet sotilaat?

Ukrainassa maan sotilasjohto toivoo, että etulinjaan saataisiin lisää sotilaita. Laajempi liikekannallepano on kuitenkin myrkkyä poliittisesti. Asiasta kertoo New York Times.

Jotkut ukrainalaissotilaat ovat olleet rintamalla tauotta jo kahden vuoden ajan. Sekä entinen asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi sekä hiljattain nimitetty Oleksandr Syrskyi ovatkin painottaneet, että tilanteen korjaamiseksi sotilaita tarvitaan lisää.

Etulinjassa olo ei ole houkuttava tehtävä sotilaille. Tyypillisesti sotilaat viettävät kolme päivää etulinjan juoksuhaudoissa ja kolme päivää hieman taaempana lepäämässä. Tykistö, droonit ja tarkka-ampujat ovat jatkuva uhka. Lisäksi riesana ovat jyrsijät, jotka ovat vallanneet korsut ja juoksuhaudat.

Ukrainan parlamentissa on parhaillaan käsittelyssä laki, joka laajentaisi liikekannallepanoa nuorempiin miehiin, mutta vastustuksen vuoksi kansanedustajat ovat edenneet hitaasti.

Uusi laki alentaisi asepalveluksen ikärajaa 27:stä 25:een ja ankaroittaisi rangaistuksia karkuruudesta, mutta samalla sallisi kolme vuotta rintamalla olleiden demobilisaation. Holos-puolueen kansanedustajan Jaroslav Zhelezniakin mukaan laki kuitenkin hyväksyttäneen vielä helmikuun aikana.

Asiantuntijoiden mukaan Ukraina pystyy parhaimmillaankin kuluvana vuonna säilyttämään nykyiset rintamalinjat, kunhan Yhdysvallat jatkaa asetoimituksia. Ilman riittävää aseistusta Ukraina voi joutua taas vetäytymään.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan yksi vaihtoehto voisi olla kierrättää sotilaita etulinjasta takalinjan tehtäviin ja takaisin, mutta tämä yksinään ei riitä ratkaisemaan ongelmaa. Zelenskyi ehdotti myös kryptistä ”uutta lähestymistapaa liikekannallepanoon ja värväykseen” tarkentamatta, mitä lausunnolla tarkoitti.

Liikekannallepano saattaa olla yksi syy sille, miksi Zelenskyi antoi Zaluzhnyille lähtöpassit. Yksikään ukrainalaispoliitikko ei halunnut tulla yhdistetyksi epäsuosittuun liikekannallepanoon, ja Zaluzhnyi ja Zelenskyi ovat joulukuusta lähtien olleet julkisesti eri mieltä siitä, miten ongelma tulisi ratkaista.

Joulukuussa Zelenskyi totesi Zaluzhnyin halunneen värvätä 400 000 – 500 000 uutta sotilasta. Kommentin uskotaan olleen yritys siirtää vastuu epäsuositusta liikekannallepanosta poliitikoilta asevoimille.

Zaluzhnyin mukaan kritiikki meni kuitenkin väärään osoitteeseen.

– Me tarvitsemme ammuksia, aseitaja sotilaita. Kaikki muu on kiinni niissä toimijoissa, joilla on valta toimia, Zaluzhnyi kommentoi.

Eurooppalainen solidaarisuus -oppositiopuolueen kansanedustajan Iryna Frizin mukaan yhtenäisyys liikekannallapanokysymyksessä on kadonnut.

– Liikekannallepano uhrattiin politikalle, Friz harmittelee.

Friz huomauttaa, että Ukrainan väestöpyramidi on jo nyt epätasapainoinen. 1990-luvulla maassa syntyi vain vähän lapsia, jonka vuoksi 20-vuotiaiden ikäpolvi on kolme kertaa pienempi kuin 40-vuotiaiden. Jos 20-vuotiaita värvätään asevoimiin lisää, voivat Ukrainan väestöhaasteet pahentua entisestään.

Ukrainan parlamentti onkin esittänyt yhtenä vaihtoehtona, että valtio maksaisi rintamalle lähtevien sotilaiden sperman jäädyttämisen siltä varalta, että he kaatuvat rintamalla. Näin heidän kumppaninsa voisivat saada heidän lapsensa kuolemasta huolimatta.