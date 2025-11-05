Mistä löytää luotettava tekijä sähkötyölle, asiantuntija neuvoo

Laadukas sähköistys kestää aikaa, säästää kustannuksia sekä lisää asumisen ja työympäristön turvallisuutta ja toimivuutta. Harvalta kuitenkaan löytyy luottourakoitsija, jolle soittaa. Mistä laatutyön tunnistaa?

– Sähköturvallisuuslaki ja standardit asettavat asennuksille selkeät turvallisuusvaatimukset, mutta eivät ota kantaa siihen, millainen hyvän asennusjäljen kuuluisi olla. Lopputulokseen vaikuttavat koulutus, kokemus, ammattiylpeys ja käden taidot, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Henrik Rousku sanoo tiedotteessa.

– Maallikko voi arvioida työn laatua tarkastelemalla asennusjäljen selkeyttä ja siisteyttä. Laadukas asennus näkyy yksityiskohdissa: pinta-asennuksessa kaapelit kulkevat suorassa, kiinnikkeiden välit ovat tasamittaiset ja kaapeliläpiviennit on tehty siististi työkalulla, eivätkä näytä ’hiiren jyrsimiltä’. Myös puhtaat rasioiden kannet ja järkevästi sijoitellut sähkökalusteet kertovat laadusta.

Rouskun mukaan ammattitaitoinen urakoitsija tekee yhtä siistiä jälkeä niin näkyvissä kuin piiloon jäävissä asennuksissakin. Hän huomioi käyttäjän tarpeet ja esteettisyyden. Tasokkaasti tehty työ helpottaa myös huoltoa ja vianetsintää sekä ehkäisee vaaratilanteita.

Näin varmistat, että saat laatua: 1. Kysy kokemuksia tutuilta tai taloyhtiön isännöitsijältä. Yritysten verkkosivuilta ja sometileiltä löytyy myös hyödyllistä taustatietoa.

2. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta näet, onko yrityksellä voimassa olevat oikeudet sähköasennustöihin. YTJ:n yritys- ja yhteisöhausta selviävät yrityksen perustiedot ja onko se aktiivinen.

3. STUL ry:n jäsenyys kertoo, että yritys on sitoutunut hyvän urakoinnin perusperiaatteisiin ja sillä on riittävät sähköpätevyydet.

– Kun olet löytänyt muutaman vaihtoehdon, kysy yrityksiltä referenssejä vastaavista töistä sekä mitä takuita ja dokumentteja he antavat. Selkeät vastaukset kertovat luotettavuudesta, tiedotteessa neuvotaan.