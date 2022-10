Ukrainan Hersonin alueen venäläishallinnon miehitysjohtaja Kirill Stremusovin runoesitykseksi tulkittu video huvittaa ja hämmentää sosiaalisessa mediassa.

Jutun alta löytyvällä kansallishenkisellä videolla Stremusov näyttää vertailevan muita maailmankolkkia Venäjän eri paikkoihin.

– Näen vuoria ja laaksoja, näen jokia ja peltoja. Nämä ovat venäläisiä lakeuksia, tämä on minun kotimaani, hän lausuu videokuvan vaihtuessa taustalla.

Seuraavaksi videolla nähdään kuvaa Itä-Euroopan pääkaupungeista.

– Näen Prahan, Varsovan, Budapestin ja Bukarestin.

Kuva vaihtuu Venäjän kaupunkimaisemaan.

– Kuinka rakastettuja paikkoja täällä onkaan, Stremusov ylistää kotimaansa maisemia.

Videolla nähdään tämän jälkeen kuvaa Sri Lankasta, Etelä-Koreasta ja Kiinasta. Ne vaihtuvat nopeasti kuvaan, jossa panssarivaunu ajaa mutaisessa maastossa.

– Missä vain ajan panssarivaunulla, se on rakastettu maani, miehitysjohtaja julistaa.

BBC:n journalisti Francis Scarr on jakanut Twitterissä videon.

– Tämä venäläisen Hersonin virkailija Kirill Stremousovin runoesitys on todellakin yksi omituisimmista asioista, joita olen koskaan nähnyt, hän sanoo tviitissään.

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen pic.twitter.com/C1Hh1fDTeq

In a late-night address posted on Telegram, Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov calls for people to "evacuate the city as quickly as possible" and says Ukraine "will begin an offensive on the city of Kherson very soon" pic.twitter.com/NBOvy1zJCo

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022