”Missä ovat Antti Lindtmanin leikkauslistat?”

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen pitää SDP:n talouspolitiikan linjaa sekavana.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on Partasen mukaan ilmaissut haluavansa perua hallituksen säästötoimia ja työmarkkinoille tehtyjä uudistuksia.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen arvioi aiemmin viime viikolla julkaistussa kolumnissaan, että tällä vaalikaudella tarvitaan vielä miljardin euron lisäsopeutus ja seuraavalla vaalikaudella peräti 5–9 miljardin lisäsopeutustoimet.

Partanen pitää Mäkysen ulostuloja vastuuttomina.

– Mäkynen kertoo jo nyt, että SDP:n tavoitteena on purkaa hallituksen työmarkkinauudistuksia ja perua sosiaaliturvan säästöjä, samaan aikaan kun valtiovarainministeriöstä varoitetaan, että edessä on väistämättä miljardiluokan lisäsopeutuksia. Mistä SDP aikoo rahat ottaa? SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin on paljastettava, että mistä hänen puolueensa todella leikkaisi, Partanen sanoo tiedotteessa.

Partasen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on osoittanut kykynsä tehdä vastuullisia päätöksiä.

– SDP:tä on muistutettava myös EU:n finanssipoliittisista säännöistä, joiden päätavoite on velan alentaminen.

– Velkajarru on välttämätön, menoja ei voida loputtomasti rahoittaa tulevien veronmaksajien piikkiin.

Partasen mukaan Mäkysen puheet palautuksista, tasakorotuksista ja uusista etuuksista ovat harkitsemattomia tilanteessa, jossa julkinen talous on ennätyksellisen velkaantunut.

– Onko SDP:llä aikomus kattaa kaikki lisämenonsa uusilla velkamiljardeilla? Puheenjohtaja Lindtmanin tulisi astua esiin ja kertoa, mistä hän todella leikkaisi. Puolueen varapuheenjohtajan puheet ovat selvä viesti siitä, ettei puolue ole valmis tekemään vaikeita päätöksiä silloin, kun niitä eniten tarvitaan.

– Orpon hallitus on tehnyt merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat työnteon kannusteita ja vahvistavat Suomen talouden kestävyyttä. SDP:n linja on peruuttaa ajassa taaksepäin ja jakaa tyhjiä lupauksia veronmaksajien laskulle, Partanen sanoo.