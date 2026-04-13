EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola saapuu Suomeen

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa 16.–17. huhtikuuta 2026. Eduskunta kertoo asiasta tiedotteessa.

Puhemies Metsola vierailee eduskunnassa perjantaina 17. huhtikuuta, jolloin hän tapaa puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) sekä suuren valiokunnan puheenjohtajan Saara-Sofia Sirénin (kok.) ja eduskuntaryhmien puheenjohtajia.



Lisäksi puhemies Metsola tapaa Suomen vierailunsa aikana tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja pääministerin Petteri Orpon (kok.).

Euroopan parlamentin puhemies vieraili edellisen kerran Suomessa maaliskuussa 2024.

Roberta Metsola on toiminut Euroopan parlamentin puhemiehenä tammikuusta 2022 lähtien. Maltalainen Metsola on noussut EU-politiikan keskeisiin vaikuttajiin, ja hänet valittiin tehtävään uudelleen kesällä 2024 alkaneelle kaudelle. Hän on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.