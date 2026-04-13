Jyrki Kataiselle uusi arktinen EU-tehtävä

Euroopan komissio on nimittänyt Jyrki Kataisen EU:n ja arktisen alueen suhteiden erityisneuvonantajaksi. Hän raportoi kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavalle komission jäsen Jozef Síkelalle ja tukee komissiota sen strategisen läsnäolon ja tehokkuuden lisäämisessä arktisella alueella.

Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen-edustusto tiedotteessaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Katainen antaa laajan asiantuntemuksensa pohjalta neuvoja arktista aluetta koskevien EU:n painopisteiden täytäntöönpanosta. Näihin painopisteisiin kuuluvat muiden muassa taloudellinen turvallisuus, yhteydet, kestävä kehitys sekä ilmasto ja energia. Katainen osallistuu myös EU:n arktista aluetta koskevan päivitetyn politiikan valmisteluun tiiviissä yhteistyössä komission yksiköiden sekä EU:n ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden, arktisen alueen kumppaneiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien, komission Tanskan-, Suomen- ja Ruotsin-edustuston sekä Grönlannin Nuukissa sijaitsevan EU:n toimiston kanssa.

Jyrki Katainen on toiminut vuodesta 2023 lähtien Nordea-konsernin yhteiskunta­suhteista vastaavana johtajana. Nordean asiasta julkaiseman tiedotteen mukaan Kataisen erityisneuvonantajan tehtävä on määräaikainen luottamustehtävä ja se kestää kuusi kuukautta. Tehtävä alkaa välittömästi. Katainen jatkaa samalla normaalisti myös tehtäviään Nordeassa.

Kataisen mukaan arktisen alueen turvallisuuden vahvistaminen on nyt tärkeää sekä valtioille että yrityksille.

– On positiivista, että EU etsii uusia keinoja arktisen alueen turvallisuuden ja kestävän kehityksen vahvistamiseen. Tämänkaltainen luottamustehtävä on luonnollisesti suuri kunnia ja tartun siihen mielenkiinnolla, Katainen sanoo Nordean tiedotteen mukaan.

Jyrki Katainen toimi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana Euroopan komission varapuheenjohtajana vuosina 2014–2019. Sitä ennen Katainen toimi Suomen pääministerinä vuosina 2011–2014. Hän oli kokoomuksen puheenjohtaja 2004–2014.