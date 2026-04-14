SDP:n rivit rakoilevat – kansanedustaja ihmettelee demarien velkajarrulinjaa

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan, mitä SDP:n sisäpiirissä tapahtuu.

Hän kertoo mieleen tulleen vanhan sanailun konkaripoliitikko Erkki Tuomiojasta, josta toinen SDP:n vaikuttaja totesi Heinosen mukaan aikoinaan, että ”parempi pitää teltassa ku**massa ulospäin, kuin ulkona ku**massa telttaan.”

Lauantaina Yleisradio kertoi, että SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd.) aikoo siirtyä syrjään puolueen johdosta.

– Mäkynen pyrkii kuulemma vaikuttamaan jatkossa SDP:n linjaan ulkopuolelta. Teltasta siis siirrytään teltan ulkopuolelle? Heinonen heittää.

Mäkynen on ollut eri mieltä puheenjohtaja Antti Lindtmanin ja puoluejohdon kanssa muun muassa velkajarrua ja rajalakia koskevista linjauksista.

Ylellä Mäkynen syytti Heinosen mukaan varsin suoraan Lindtmania siitä, että ”sietokyky käydä keskustelua vaikeista asioista on kaventunut”.

– Tämä on näkynyt myös toki eduskunnassa teltasta uloskin päin, kun rivejä on laitettu välillä suoriksi pakolla ja välillä on annettu erivapauksia äänestää miten sattuu. Haasteita johtajuuden kanssa näytti olleen ainakin rajalain kanssa, mutta myös jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtaantumisen kanssa ja ehkä ylitse pääsemättömiksi ne olivat käymässä ydinaserajoitusten kanssa? Tässä rivit laitettiin suoriksi ja entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) kanssa samalla tavalla ajatelleet vaimennettiin, Heinonen arvioi.

– Marinhan totesi asian noustua esiin 7.3.2026 MTV:llä, että ydinaseasiassa ”hallitus on oikeassa”. Tiedän, että näin ajatteli moni SDP:n nykyisessäkin eduskuntaryhmässä, Heinonen jatkaa.

Viikonloppuna Helsingin Sanomat paljasti, että myös ”SDP:n talous­linja rakoilee”.

Lindtmanin talouspoliittista linjaa arvostelemaan asettui nyt SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar, joka kritisoi parlamentaarista velkajarruratkaisua. Heinosen mukaan erikoisemmaksi Razmyarin arvostelun tekee se, että hän itse neuvotteli SDP:n edustajana kyseisestä velkajarrusta parlamentaarisessa työryhmässä.

– Saavutettu velkajarru on siis osaltaan juuri Razmyarin käsialaa ja työnteon tulosta. Nyt Razmyar kirjoittaa, että hänen itse neuvottelemastaan ja päättämästä ”velkajarrusta on tulossa jarru suomalaisten unelmille. Näköalattomuus on taloudelle pahinta hallaa”, Heinonen siteeraa Razmyarin sanoja.

Heinosen mukaan asian sekavuutta lisää se, että artikkelissa Razmyar sanoo HS:lle, että sekä hän henkilökohtaisesti että SDP ovat sitoutuneet velkajarruun.

– Eli julkisuudessa arvostellaan ja päivitellään omien käsien tuotosta, mutta kabineteissa se hyväksytään kuten Razmyar ratkaisun yhtenä kätilönä sen hyväksyikin?

Heinoen summaa SDP:n toiminan aikamoiseksi [kaksilla] rattailla ajeluksi.

– Mielenkiintoista nähdä mitä SDP:n teltan ympärillä seuraavaksi tapahtuu? Syntyykö toinen teltta? Vai roiskuuko vaan?