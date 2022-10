Minne Ukraina iskee seuraavaksi? ”Vielä yksi hyökkäys ennen talvea”

Ukrainalaiset haluavat tehdä vielä yhden hyökkäyksen ennen talvea pitkällä rintamalinjalla, arvioi King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimat näyttää pitäneen viimeisen viikon aikana operatiivisen tauon maan koillis- (Harkova) ja eteläosissa (Herson) edenneiden onnistuneiden vastahyökkäysten jälkeen.

– He (ukrainalaiset) valtasivat kaksi isoa palaa takaisin alueeltaan, Martin sanoo Twitterissä.

Hänen muistuttaa ukrainalaisten myös vaurioittaneen pahoin miehitetyn Krimin ja Venäjän yhdistävää Kertsinsalmen siltaa.

– Venäläiset eivät ole saaneet siltaa takaisin toimintaan, ja heidän huoltoreittejään Krimille/Hersoniin/etelään on rajoitettu vakavasti.

Ukrainalaiset ovat pyrkineet etenemään viimeisen viikon aikana maan koillis- ja itäosissa Kreminna-Svatove-linjalla. Jos he pääsevät näiden linjojen läpi, Venäjän asema Donbassissa näyttää epävarmemmalta.

– Ukrainan joukkojen liikehdintä Hersonissa on ollut staattisempaa, Martin sanoo.

Venäjän asevoimat on puolestaan pommittanut siviilejä kaupungeissa. Martinin mielestä tämä ei ole järkevää, koska hyökkääjä tuhlaa ampumatarvikkeita kohteisiin, joilla ei ole sotilaallista merkitystä ja jotka eivät ammu takaisin.

– Siviilien ja kaupunkien pommitukset on suunnattu Venäjällä kotimaiselle yleisölle, ja sillä pyritään osoittamaan, että armeija tekee jotain rintamalla.

Uhka pohjoisesta

Mike Martin kiinnittää huomiota myös julkisuudessa liikkuneisiin tietoihin venäläisten ja valkovenäläisten joukkojen mahdollisesta liikehdinnästä Ukrainan pohjoisrajalla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan sanotaan käynnistäneen ”hiljaisen liikekannallepanon”, jonka tarkoituksena olisi täydentää maan asevoimien yksiköitä mahdollisia Ukrainan rajalla tehtäviä toimia varten. Venäjä ja Valko-Venäjä ilmoittivat viime viikolla maiden perustavan alueelliset yhteisjoukot. Osasto otetaan Lukashenkan mukaan käyttöön, kun ”uhkataso” nousee tarpeeksi korkealle.

Presidentti Lukashenka on aiemmin todennut, että Valko-Venäjä liittyisi Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan vain, jos maa joutuu itse hyökkäyksen kohteeksi. Valko-Venäjän johto on viime aikoina perättömästi syyttänyt Ukrainaa ja länsimaita erilaisista provokaatioista.

– Ei ole selvää, aikovatko he ylittää rajan (olen ollut tässä aiemmin väärässä!), mutta joka tapauksessa se sitoo Ukrainan joukkoja, ja siitä on hyötyä (Venäjälle). Tällä tavalla saadaan aikaan sotilaallinen vaikutus riippumatta siitä, ylittävätkö he rajan vai eivät, Martin toteaa.

Huomio etelään

Mike Martinin mukaan Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen perusteella kaikki merkit viittaavat siihen, että Ukraina aloittaa hyökkäysoperaatiot uudelleen Hersonin alueella.

– Hersonissa olevat venäläisjoukot ovat ilmeisesti pyytäneet Moskovaa auttamaan siviilien evakuoimisessa, joten he (venäläiset) ilmeisesti odottavat jotain tapahtuvan.

Martin kertoo ukrainalaisen prikaatin tehneen lauantaina hyökkäyksen Venäjän asemiin Hersonin koillisosassa.

– Vaikea sanoa, mitä tapahtui, koska uutisia ei juurikaan ole saatavilla, mutta näyttää siltä, että venäläiset torjuivat hyökkäyksen.

– Ei ole selvää, jatkavatko ukrainalaiset etenemistä tällä suunnalla vai siirtävätkö he huomionsa Melitopoliin tai Mariupoliin. Pohjimmiltaan mihin tahansa päästäkseen Mustanmeren (ja Asovanmeren) rannikolle.

Ukraina on tehnyt Hersonin alueella ja yleisesti Etelä-Ukrainassa useita iskuja hyökkääjän huoltovarikoihin ja komentokeskuksiin. Martin sanoo seuraavansa tilannetta tarkasti tällä alueella.

Hän korostaa, että on vaikea sanoa tarkasti, mitä rintamilla tapahtuu.

– Mutta ukrainalaiset haluavat tehdä vielä yhden hyökkäyksen ennen talvea. Kysymys on vain siitä, missä se tehdään.