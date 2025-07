Minja Koskela rahoittaisi Naton puolustusmenoilla ilmastotoimia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa, että Naton 1,5 prosentin puolustukseen liittyviin menoihin sisällytettäisiin myös ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimet.

Nato on ottanut tavoitteeksi kasvattaa puolustusmenot viiteen prosenttiin jäsenmaiden bruttokansantuotteesta, jossa 3,5 prosenttia on suoria sotilaallisia menoja ja 1,5 prosenttia puolustusta tukevia ja siihen liittyviä menoja, kuten esimerkiksi julkisen infrastruktuurin parantamista.

– Aikana, jona turvallisuuspolitiikka on kaiken keskiössä, tulisi jokaisen ymmärtää, että myös ilmaston kuumenemisen hillintä on kovaa turvallisuuspolitiikkaa. Myös Nato on keväällä julkaistussa raportissa tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikuttavan puolustuskykyyn, Koskela perustelee tiedotteessa.

Koskelan mukaan hallituksen tulisi ”riitelyn sijasta” toteuttaa myös kansallisia toimia, kuten nostaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta sekä laatia luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelun kriteerit tieteellisen tiedon mukaisiksi.

– Hallituksessa on kehkeytynyt riita aiheesta, jonka pitäisi olla jokaiselle aikuiselle ihmiselle päivänselvä: pidetäänkö ilmastotavoitteista kiinni vai ei. Tähän asti hallituksen toimet ovat esimerkiksi kääntäneet liikenteen päästöt kasvuun sekä kannustaneet hakkuiden lisäämiseen tilanteessa, jossa metsien hiilinielu on jo romahtanut, Koskela sanoo.