Ministeriön antirasismisivuston sulkemisesta oli sovittu jo viime hallituksen aikana

Sosiaalisessa mediassa ja medioissa on herättänyt keskustelua oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olenantirasisti.fi-kampanjasivujen poistuminen verkosta.

– Saimme eilen tiedon, että se on poistettu OM:n toimesta viime viikolla. Emme tienneet tästä. Sivuston huolella työstetty materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle, tviittasi yhdenveraisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Twitterissä on syytetty Petteri Orpon (kok.) hallitusta sivuston poistamisesta. Nyt oikeusministeriö oikoo huhuja ja kertoo, että sivuston poisto liittyy kampanjan päättymiseen. Asiasta oli sovittu jo Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana.

– Sivusto liittyi edellisen hallituksen rasisminvastaiseen toimintaohjelmaan ja oli tarkoitus poistaa hallituskauden vaihtuessa, oikeusministeriö tiedottaa.

Ministeriön mukaan myös asian esille nostanut yhdenvertaisuusvaltuutettun toimisto oli jo aiemmin tietoinen sivuston sulkemisesta.

– Olemme keskustelleet yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston viestinnän kanssa kampanjan sivuston sulkemisesta jo viime vuoden puolella, kun kampanja päättyi. Oikeusministeriön yhdenvertaisuus.fi-verkkosivustoa ollaan uudistamassa lähiaikoina, ja sinne tuodaan uuden hallitusohjelman toimenpiteitä yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisesta toiminnasta, oikeusministeriön erityisasiantuntija Katriina Nousiainen sanoo tiedotteessa.

