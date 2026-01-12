Ministeri rauhoittelee: Sähkön tehomaksu ei johda rahastukseen

Energiaviraston kaavaileman sähkönsiirron tehomaksun on pelätty tuovan lisälaskun omakotitaloissa asuville. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) rauhoittelee huolia.

– Haluan osaltani huolehtia siitä, että ihmisten sähkölaskut säilyvät kohtuullisina, ja samaan aikaan parantaa mahdollisuuksia hyötyä kulutusjouston tarjoamisesta pienempinä sähkölaskuina, Multala sanoo.

Lausuntokierroksella olleen esityksen mukaan tehomaksu perustuisi kuukauden korkeimpaan yksittäiseen vartin aikana mitattuun tehopiikkiin. Tehomaksun alaraja olisi 5 kilowattia. Esimerkiksi Omakotitaloliitto on pitänyt alarajaa liian ankarana.

Itsenäinen viranomainen Energiavirasto on korostanut, että määräyksellä ei vaikuteta sähkön jakeluyhtiöiden sallittuun kokonaisliikevaihtoon. Myös ministeri Multala toteaa, että esityksellä ei anneta mahdollisuutta sähköyhtiöille suurempien tuottojen keräämiselle.

– Tämänhetkisen tulkinnan mukaa kotitaloudet voivat jatkossakin valita yleissiirtosopimuksen, johon ei sovelleta tehomaksua.

Ministerin mukaan lainsäädännön keskeisenä tarkoituksena on parantaa läpinäkyvyyttä ja harmonisoida nykytilannetta, josta yhtenäiset säännöt ovat puuttuneet. Verkkoyhtiöt ovat voineet käyttää tehopohjaista hinnoittelua jo nyt.

Multala myös muistuttaa, että Energiaviraston valvontamalli asettaa tuloraamin, jota asiakkailta voidaan kerätä. Ei ole siis mahdollista, että verkkoyhtiöt keräisivät tehomaksulla yhtään enempää rahaa asiakkailtaan tulevaisuudessa.

Energiavirasto kuulee nyt lausuntopalautetta ja esityksen lopullinen muoto ei ole vielä tiedossa. Määräys astuisi voimaan vuoden 2029 alusta.