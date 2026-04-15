Pörssisähkön hinta halpeni maaliskuussa – lähes 14 sentin pudotus

Pörssisähkön laski selvästi maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Maaliskuun keskihinta oli keskimäärin 3,5 senttiä kilowattitunnilta, mikä oli 13,7 senttiä matalampi kuin helmikuussa. Hinta oli 2,5 senttiä edullisempi kuin maaliskuussa 2025, kertoo Helen tiedotteessa.

Hintojen laskuun vaikuttivat etenkin poikkeuksellisen lämmin sää sekä runsas tuulivoimatuotanto. Ilmatieteen laitoksen mukaan maaliskuu 2026 oli mittaushistorian lämpimin maaliskuu. Lämmin sää vähensi sähkön kulutusta, ja samanaikaisesti kasvava tuulivoimatuotanto lisäsi sähkön tarjontaa, mikä painoi hintoja alaspäin.

– Tilanne on näkynyt myös asiakkaiden tuotevalinnoissa. Pörssisähkösopimukset ovat taas alkaneet kiinnostaa ihmisiä enemmän, kertoo Helenin asiakkuuksista ja palveluista vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa tiedotteessa.

Sähkömarkkinoihin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Pohjoismaisten vesivarantojen taso on matala, ja kotimaassa Olkiluoto 1 -ydinvoimalaitoksen 55 vuorokautta kestävä vuosihuolto alkaa huhtikuussa. Lisäksi Ruotsissa Oskarshamn 3 -ydinvoimalaitoksen huolto jatkuu toukokuun loppuun saakka.

Geopoliittinen tilanne on viime kuukausina lisännyt epävarmuutta energiamarkkinoilla. Helmikuun lopulla Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ja Iranin päätös sulkea Hormuzinsalmi öljyn ja maakaasun kuljetuksilta nostivat öljyn ja maakaasun hintoja jyrkästi. Hintapaineet ovat lieventyneet hieman 8. huhtikuuta annetun tulitaukoilmoituksen jälkeen, mutta tilanne alueella elää jatkuvasti.

Edellä mainituilla tekijöillä on Helenin mukaan sähkön hintaa korottavia vaikutuksia, mistä kertoo myös se, että sähköjohdannaisten hinnat ovat nousseet helmikuun lopun tilanteeseen verrattuna.