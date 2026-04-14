Pörssisähkön hinta nousee rajusti

Pörssisähkön hintaan tule raju piikki huomenna keskiviikkona, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Hinnat kääntyvät rajuun nousuun heti aamusta alkaen. Kello 6 alkaen sähkö maksaa 14,60 senttiä kilowattitunnilta, mutta kello 9 mennessä hinta on noussut 20,60 senttiin kilowattitunnilta.
Sähkön hinta kääntyy laskuun aamun kalliiden tuntien jälkeen. Esimerkiksi kello 11 alkaen sähkö maksaa 15,40 senttiä ja kello 13 alkaen 9,40 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat kääntyvät uuteen nousuun alkuillasta. Kello 16 alkaen sähkö maksaa 7,90 senttiä ja kello 17,45 alkaen 17,60 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat pysyttelevät melko korkealla loppuillankin ajan, mutta hinnoissa on varttikohtaista vaihtelua. Esimerkiksi kello 22 alkaen sähkö maksaa 18,80 senttiä kilowattitunnilta.
Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevassa grafiikassa. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.
Pitkän aikavälin hintatiedot osoittavat, että pörssisähkö tulee valtaosalle kotitalouksista edullisimmaksi vaihtoehdoksi yksittäisistä hintapiikeistä huolimatta.