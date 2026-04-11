Professori varoittaa: Datakeskukset voisivat nostaa sähkön hintaa

Uudet datakeskukset voisivat hintapiikeissä nostaa sähkön hinnan lähelle euroa kilowattitunnilta, varoittaa teollisuusprofessori Jukka Ruusunen viestipalvelu X:ssä.
Ruusunen viittaa viime syksynä valmistuneeseen Valtioneuvoston datakeskusselvitykseen, jonka mukaan jo 2 500 megawatin lisäys kovan kysynnän aikana nostaisi sähkön hinnan lähes 100 senttiin tuntumaan.
– Nyt puhutaan huomattavasti suuremmista määristä, Ruusunen varoittaa.
Vertailun vuoksi, yhden suuren datakeskuksen teho on noin 100 megawattia. Selvityksen mukaan Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla useita kymmeniä datakeskuksia.
Perjantaina Yle uutisoi, että Etelä-Suomen sähköverkko ei Fingridin mukaan kestä kaikkia datakeskushankkeita. Sähköntuotanto painottuu pohjoiseen ja länsirannikolle, datakeskukset taas etelään, eikä siirtoyhteyskapasiteetti näiden välillä riitä.
Ruusunen painottaa, että datakeskusselvityksestä löytyisi myös ratkaisuja ongelmiin. Näihin kuuluu muun muassa fossiilittoman jouston järjestelmä, jolla hallittaisiin sähköverkon niukkuustilanteita ja hintapiikkejä.
Lisäksi tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen pitäisi selvityksen mukaan mahdollistaa sekä datakeskusten sijoittelua ohjata paremmin.
Ruusunen itse on aiemmin ehdottanut, että sähköntuotantoa tulisi hajauttaa enemmän.
– Pieniä kaukolämpölaitoksia, hajautettua aurinko- ja tuulivoimaa sekä energian varastointia. Itsenäisiä energiasaarekkeita, hän kommentoi helmikuussa viestipalvelu X:ssä.