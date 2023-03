Ministeri Bahmutin taisteluista: On ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä

– On ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä Bahmutin taistelujen dynamiikasta, koska taistelut itäisen kaupungin hallinnasta jatkuvat, Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar sanoi CNN:n mukaan.

– Taistelut jatkuvat Kreminnan, Bilohorivkan ja Spirnen lähellä. Tietenkin Bahmut on keskus. Vihollinen yrittää vallata kaupungin useista suunnista ja saartaa sen, hän sanoi.

Maliarin mukaan Venäjän joukoilla oli tiistaina ”pieni menestys”, mutta Ukrainan armeijalla oli ”merkittäviä menestyksiä”. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt yksityiskohtia.

– Myönteistä dynamiikkaa on, Maliar lisäsi.

– Kun on taisteluja, meidän on ymmärrettävä, että molemmat osapuolet liikkuvat. Ja on ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä. … Tämä on prosessi. Taistelut (Bahmutin) kaupungista eivät ole ohi, ja siksi niillä voi olla erilaisia dynamiikkaa – positiivista ja negatiivista. Ukrainan armeija tekee ehdottomasti kaikkensa estääkseen vihollisen suunnitelmien toteutumisen, hän sanoi.

– Bahmutin puolustaminen on ollut avainkysymys pääesikunnan kokouksissa viime kuukausina. Ukrainan asevoimien komentaja Valerii Zaluzhnyi ja maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi ovat raportoineet siitä (säännöllisesti), kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov sanoi tiistaina Ukrinformin mukaan.

– Tänään (tiistaina) pidettiin presidentin johtama kokous. Bahmut-kysymys on keskeinen. Se on ollut asialistalla viimeiset kolme-neljä kuukautta, ja se on ensimmäinen asialistalla kokouksissa.

Danilovin mukaan pääesikunta oli yksimielinen kaupungin puolustamisen jatkamisesta.