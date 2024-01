Milloin voi sanoa pakkasen olevan kireää? Määritelmä voi yllättää

Tällä viikolla on mitattu kireitä pakkasia eri puolella Suomea.

– Hyinen yö takana, pakkanen oli kireää erityisesti maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Foreca viestipalvelu X:ssä.

Kylmimmät lukemat mitattiin torstai-aamuna kello 8.40 mennessä Ylivieskassa, jossa lämpötila painui 33,7 pakkasasteeseen. Siikajoella oli pakkasta 33,6, Toholammella 32,2 ja Jyväskylässä 31,1 miinusastetta.

Foreca on jakanut viestissä linkin artikkeliin, jonka mukaan etelän kovat pakkasasteet eivät ole määritelmällisesti aina kireitä pohjoisemmassa.

– Kireälle pakkaselle on Suomessa kolme eri raja-arvoa riippuen, missä päin maata lämpötilaa tarkastellaan.

Raja-arvo eteläisessä Suomessa on -15 astetta, keskisessä Suomessa -20 astetta ja pohjoisessa Suomessa -25 astetta.

– Vuoden kylmintä aikaa on tyypillisesti tammi–helmikuu, jolloin myös kireitä pakkasia esiintyy useimmiten, artikkelissa kerrotaan.

