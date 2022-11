Miljoonat ukrainalaiset ovat ilman sähköä

Kotitaloudet eri puolilla Ukrainaa on ollut tilapäisesti irrotettu sähköntoimituksesta hätäaikataulun mukaisesti, jonka tarkoituksena on vakauttaa maan sähköverkko, kertoo CNN. Venäjä on pommittanut ja tuhonnut jatkuvasti Ukrainan siviili-infrastruktuuria.

Suurin osa sähkökatkoista on ollut Kiovassa ja yhdeksällä muulla alueella.

– Se, että Venäjä on turvautunut terroriin energiasektoria vastaan, osoittaa vihollisen heikkoutta. He eivät voi voittaa Ukrainaa taistelukentällä ja siksi he yrittävät murtaa kansaamme tällä tavalla, Volodymyr Zelenskyi sanoo.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell sanoi torstaina, että G7-mailla on moraalinen velvollisuus auttaa Ukrainaa.