Miljoona-asuntoja paljon myynnissä pk-seudulla – näin monta kauppaa on tehty tänä vuonna

Yli neljä prosenttia Helsingissä ja Espoossa tällä hetkellä myynnissä olevista asunnoista on pyyntihinnaltaan vähintään miljoona euroa.

Korkeintaan 100000 euroa maksavien asuntojen osuus molempien kaupunkien kokonaistarjonnasta on vain noin prosentti.

Miljoona-asuntojen kauppoja on myös tehty tänä vuonna Helsingissä ja Espoossa suhteellisesti enemmän kuin halvimman hintaluokan asuntojen kauppoja.

– Helsingissä on tällä hetkellä Etuovi.comissa myynnissä 7038 asuntoa. Niistä 297 on asuntoja, joiden hintapyyntö on vähintään miljoona euroa. Prosentuaalisesti miljoona-asuntojen osuus kokonaistarjonnasta on 4,2 prosenttia. Korkeintaan sadan tuhannen euron asuntoja on Helsingissä Etuovi.comissa tarjolla selvästi vähemmän, 76 kappaletta, mikä on 1,1 prosenttia kokonaistarjonnan määrästä, kertoo tiedotteessa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Espoossa tarjontatilanne on hyvin samankaltainen. Etuoven ilmoituksista löytyy Espoosta 3463 asuntoa, joista vähintään miljoona euroa maksavia on 151.

Kokonaistarjonnasta niiden osuus on 4,4, prosenttia. Korkeintaan sata tuhatta euroa maksavia asuntoja on Espoossa myynnissä 31 kappaletta, mikä on 0,9 prosenttia kokonaistarjonnasta.

Sen sijaan Vantaalla tilanne on päinvastainen. Tällä hetkellä Vantaalla on Etuovessa myynnissä 2567 asuntoa, joista maksimissaan sata tuhatta euroa maksavia on 206 kappaletta. Prosentuaalisesti niiden osuus on kahdeksan prosenttia kokonaistarjonnasta.

Asuntoja, joiden hintapyyntö on vähintään miljoona euroa, on Vantaalla myynnissä vain yksi. Prosentuaalisesti miljoona asuntojen osuus on 0,04 prosenttia kokonaistarjonnasta.

Helsingissä myynnissä olevista asunnoista korkein hintapyyntö on Kuusisaaressa sijaitsevalla omakotitalolla. Sen hintapyyntö on 10 miljoonaa euroa.

Espoossa korkein hintapyyntö on Westendissä sijaitsevalla omakotitalolla (4 850 000 €) ja Vantaalla Päiväkummussa sijaitsevalla omakotitalolla (1 250 000 €).

– Helsingissä on myyty tammi–heinäkuun aikana 89 kappaletta yli miljoonan euron asuntoa. Myytyjen asuntojen keskikoko on ollut 159 neliötä, keskimääräinen velaton hinta 1 514 000 euroa ja keskimääräinen velaton neliöhinta 9 465 euroa, kertoo Rantanen.

Yli miljoona euroa maksaneita uudisasuntoja on myyty Helsingissä tammi–heinäkuussa kaksi kappaletta.

– Espoossa yli miljoonan euron asuntoja on myyty heinäkuun loppuun mennessä tänä vuonna 21 kappaletta. Asuntojen keskikoko on ollut 199 neliötä, keskimääräinen velaton hinta 1 353 100 euroa ja keskimääräinen velaton neliöhinta 6 973 euroa, Rantanen jatkaa.

Yli miljoonan euron uudiskohteita on myyty Espoossa tänä vuonna yksi. Vantaalla ei ole tänä vuonna myyty yhtäkään yli miljoonan euron uutta tai vanhaa asuntoa.

– Kalliiden arvoasuntojen kauppa on erilaista kuin niin sanottujen perusasuntojen. Niiden hinnoista tingitään hyvin vähän vaikeassakin markkinatilanteessa. Ostaja on yleensä valmis maksamaan lähes pyyntihinnan, jos asunto vastaa hänen tarpeitaan ja toiveitaan, Rantanen kuvaa.

Myyntiaika miljoonaluokan asunnoissa voi kuitenkin olla todella pitkä.

Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund toteaa, ettei häntä yllätä se, että miljoona-asunnoista on tehty tämän vuoden aikana yli sata kauppaa Helsingissä ja Espoossa.

– Suomalaisten varallisuus kasvaa koko ajan, ja pääkaupunkiseudullakin asuu paljon varakkaita ja erittäin hyvin toimeentulevia ihmisiä ja perheitä, joilla on merkittäviä säästöjä.

– Yli miljoona euroa maksavien asuntojen lainoitusaste on yleensä melko matala. Monissa tapauksissa lainaa ei tarvita lainkaan, Grönlund kertoo.