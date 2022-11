Miljonäärisijoittaja HU:lle: Suomalaisten suhtautuminen rahaan on muuttunut

Miljonäärisijoittaja, Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on tyytyväinen viime vuosien äkkirikastumisbuumin loppumiseen. Helsingin Uutisten haastattelussa Oksaharju korostaa, että vaurastumisen eteen on tehtävä runsaasti ja pitkäjänteisesti töitä. Samalla myös suomalaisten suhtautuminen rahaan on on viime aikoina muuttunut, hän sanoo.

Oksaharju arvioi lehdelle, että nyt tyhjästä aloittava voi sijoittamalla muutama sata euroa kuukaudessa saavuttaa miljoonan euron rajapyykin 30-40 vuoden päästä.

– Siihen aikaan mahtuu ylämäkiä ja alamäkiä, erilaisia maailmantilanteita ja talouskriisejä. Onhan viime vuosinakin tullut asioita, esimerkiksi koronapandemia ja sota, jotka ovat laittaneet asioita tärkeysjärjestykseen. Äkkirikastumisen tavoittelu tuskin on yksi niistä.

– Nyt meillä on tietyllä lailla terveempi suhtautuminen rahaan kuin viime vuosina on ollut, hän sanoo.

Äkkirikastuminen on erittäin epätodennäköistä, Oksaharju painottaa, eikä hän itse ole koskaan kehottanut sijoittamaan esimerkiksi kryptovaluuttoihin.

– Ilmiö näytti samalta kuin 1990-luvun it-vuosina. Niin moni tavoitteli äkkirikastumista ja kertoi siitä ääneen milloin sosiaalisessa mediassa, milloin lehtihaastatteluissa.

Jos rikastumisen mahdollisuus koskettaa laajoja joukkoja, ei se silloin ole järkevällä pohjalla, hän sanoo.

Paljon hehkutettujen kryptovaluuttojen ja meemiosakkeiden lisäksi myös matalat korkotasot houkuttelivat ihmisiä riskisijoituksiin äkkirikastumisen toivossa.

– Moni yritti rikastua velkarahalla, kun otti lainaa esimerkiksi asuntojen ostoon. Nyt korot ovat nousseet, ja osakemarkkinat ovat 25 prosenttia miinuksella vuodessa. Uusien asuntojen kauppakin on pudonnut puolella, ja hinnat ovat kääntyneet laskuun.

Oksaharjun mukaan pörssiin ei pidä sijoittaa, jos tähtäin on alle viiden vuoden päästä. Oikoteitä ei ole, hän sanoo.