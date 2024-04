Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ottaa blogikirjoituksessaan esiin sen, kuinka käsittämättömiä Venäjän miehistötappiot Ukrainassa ovat olleet.

– Venäjä on menettänyt arvioiden mukaan jopa yksittäisen kaupungin, Avdijivkan taisteluissa, Ukrainassa enemmän miehiä kuin yhteensä aikanaan kymmenen vuotta kestäneessä Afganistanin sodassa, Timo Heinonen kirjoittaa.

Afganistanin sodassa vuosina 1979-1989 kuoli noin 14 500 neuvostoliittolaista sotilasta. Neljä kuukautta kestäneissä Avdijivkan taisteluissa on kerrottu kaatuneen jopa 16 000 venäläissotilaan.

– Nyt Ukrainassa venäläisten tappioiden on arvioitu nousevan tämän vuoden aikana jo puoleen miljoonaan sotilaaseen, kun mukaan lasketaan sekä kuolleet, että haavoittuneet.

Heinonen perustaa tietonsa majuri evp. Jukka Viitaniemen Ilta-Sanomissa esittämiin arvioihin. Tämän hetken arvion mukaan Venäjän tappiot ovat noin 350 000 sotilaan tuntumassa, mistä haavoittuneita olisi noin 280 000 ja kaatuneita noin 70 000.

– Venäjällä ei nuorilla olekaan mitään arvoa. Mikään muu maa ei maailmassa, ehkä lukuun ottamatta Pohjois-Koreaa, olisi valmis tapattamaan tällaista määrää omia nuoria naisia ja miehiään hyökkäyssodassa. Puolustussota olisi toki eriasia, mutta silloinkin miehistötappioita kaikki vastuulliset maat pyrkisivät minimoimaan, Heinonen kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että reilun kahden vuoden aikana Venäjä on siis käytännössä jo menettänyt heidät kaikki, jotka se sodan alussa helmikuussa 2022 rintamalle lähetti.

– Venäjän kokonaistappiomäärän ollessa länsimaiden arvioiden mukaan nyt noin 350 000 sotilasta, on käytännössä koko sotilasjoukko vaihtunut rintamalla hyökkäyssodan aikana. Miksi Venäjän kansa tämän hyväksyy?

– Se onkin hyvä kysymys, mutta yksi syy siihen on varmasti se, että kansa on kovakätisesti hiljennetty, Tsetsenian sodan ajasta on opittu ja myös se, että nämä sotilaat on värvätty vankiloista ja maaseudulta ei tietenkään Moskovasta ja Pietarista, Heinonen jatkaa.

Heinosen mukaan Venäjä ei ole enää pystynyt pitämään sotaa salassa kansalaisiltaan. Ukraina on myös tuonut sotaa onnistuneesti Venäjän maaperälle.

– Venäjä joutuukin nyt puhumaan jo itsekin sodasta ja sen hullu ortodoksikirkko pyhästä sodasta.