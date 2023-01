Miksi Venäjä haluaa niin kiihkeästi Soledarin?

Taistelut raivoavat edelleen ennen 10 000 asukkaan suolakaivoskaupunki Soledarissa Itä-Ukrainassa, vaikka Venäjä väittää, että se on saanut alueen hallintaansa.

Jos venäläiset joukot todellakin valtaavat kaupungin, se olisi Moskovan ensimmäinen voitto Donbasissa kuukausiin – se voisi tarjota presidentti Vladimir Putinille tervetulleita uutisia taistelukentällä viime kesästä lähtien kokeneiden tappioiden jälkeen, arvioi CNN.

Soledarin merkitys sotilaallisessa mielessä on minimaalinen. Sen valtaaminen antaisi kuitenkin venäläisten joukkojen ja erityisesti Wagnerin palkkasoturiyhtiön mahdollisuuden keskittyä läheiseen Bahmutiin, joka on ollut kohteena kesästä lähtien.

Soledarin kaupunki Donetskissa on ollut Venäjän joukkojen kohteena viime toukokuusta lähtien. Soledarin strateginen arvo on vähäinen, mutta se on piste, joka uupuu Venäjältä matkalla länteen päin. Moskova on kamppaillut kuukausien ajan hyökätäkseen Bahmutiin idästä, mutta jos Soledar kaatuisi, Venäjä voisi ainakin lähestyä kaupunkia eri puolelta.

Venäjän asevoimilla ei ole ollut mitään juhlittavaa heinäkuun alun jälkeen, ja ne ovat joutuneet vetäytymään sekä pohjoisessa Harkovassa että Etelä-Ukrainan Hersonissa.

Soledarin valtaaminen olisi siksi harvinainen edistysaskel, mutta se olisi pikemminkin symbolinen voitto. Institute for the Study of War ajatushautomon mukaan Soledarin hallinta ”ei välttämättä anna venäläisille mahdollisuuksia valvoa kriittisiä Ukrainan maayhteyksiä Bahmutiin”, jonka valtaaminen olisi suurempi menestys.

Soledarilla on suuri merkitys ainakin yhdelle miehelle: oligarkille ja Wagner-palkkasoturiyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhinille. Hänen taistelijansa, joista monet ovat entisiä vankeja, ovat aiheuttaneet Ukrainalle raskaita tappioita alueella, josta on tullut ensimmäistä maailmansotaa muistuttava juoksuhautojen ja mudan taistelukenttä.

Kuukausien jälkeen, kun Venäjän joukot ovat vain vetäytyneet, Prigozhin haluaa näyttää, että hänen miehensä onnistuvat edes jossakin, arvioi CNN.