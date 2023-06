Miksi Venäjä ei käytä Tupolev Tu-160 -pommittajaa Ukrainaa vastaan?

Kuluvana vuonna jatkuneessa Venäjän ohjusterrorissa Ukrainan siviilejä vastaan ilmasta laukaistujen risteilyohjusten laukaisulavetteina on käytetty pelkästään Tupolev Tu-22M3- ja Tu-95MS -, mutta ei Tu-160-pommikoneita, lukuun ottamatta 1. toukokuuta tehtyä hyökkäystä. Syyriassa niillä kerrotaan kuitenkin olleen merkittävä rooli marraskuuhun 2015 saakka.

Tilanne on varsin erikoinen, koska Tu-160 pystyy laukaisemaan 12 H-101- tai H-555-ohjusta kerralla, kun Tu-95MS pystyy kantamaan vain 8 H-101- tai 6 H-555-ohjusta. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että Tu-160:ta käyttäen Venäjän ilmavoimat pakottaisi Ukrainaa käyttämään enemmän ilmatorjuntaohjuksia pienemmillä omilla kuluilla.

OSINT-analyytikon Twitterissä 7. kesäkuuta julkaisema Airbusin satelliitin huhtikuussa 2023 ottama kuva Venäjän Kazanin lentokonetehtaan lentokentän seisonta-alueelta saattaa paljastaa syyn Tu-160:n vähäiseen käyttöön. Kuvassa näkyy kolme Tu-160:tä, viidennes Venäjän ilmavoimien Tu-160-laivastosta. Yksi seisonta-alueen koneista on pääosin kellanvihreä, joten se lienee tammikuussa 2022 ensilentonsa tehnyt Tu-160M2, joka rakennettiin yhdestä Neuvostoliiton aikana keskeneräiseksi tuotantolinjalle jääneestä koneesta. Kaksi muuta konetta ovat standardivalkoisia eli ne ovat joko operatiivisia koneita, jotka on tuotu yhtaikaa päivitettäviksi, tai toinen niistä on uusin, vasta 30. joulukuuta 2022 valmistunut, neuvostoajalla valmistuneesta aihiosta kokoonpantu kone.

Neljäs kone on ilmeisesti Tu-214, jota Kazanin tehdas myös valmistaa. Matkustajakoneversion lisäksi siitä on myös Tu-214R-tiedusteluversio. Venäjän hallituksen tavoite on, että tehdas valmistaisi sekä Tu-160- että Tu-214-koneita kymmenen koneen vuosivauhtia huolimatta siitä, että tehtaan tuotantoa on modernisoitu vain 40 prosenttia. Sen ei uskota pystyvän valmistamaan yhtään Tu-160-konetta täysin alusta asti.

Yksi suurimpia Tu-160:n rakentamisen haasteita ovat sen moottorit, minkä vuoksi Venäjä todennäköisesti pyrkii säästämään keskimäärin 30–35 vuoden ikäistä konetyyppiä niin paljon kuin mahdollista ja käyttämään mieluummin keskimäärin 35–40 vuotta käytössä olleita Tu-95MS-pommittajia.

Voi myös olla, että Tu-160:n käyttökulut ovat paljon korkeammat kuin ilmoitetaan. Yhden lentotunnin väitetään virallisesti edellyttävän 64 henkilötyötuntia huoltoa, mutta todellisempana määränä pidetään jopa 250:tä tuntia. Kun joulukuussa 2018 kaksi Tu-160:tä lensi Venezuelaan, niiden mukana lensi yksi Antonov An-124 -kuljetuskoneellinen varaosia ja Iljušin Il-62 -matkustajakoneellinen mekaanikkoja.