Miksi vasemmistoliitto on mukana velkajarrun jatkovalmistelussa? Näin kommentoi Ville Valkonen

Aiemmin lokakuussa saavutettu sopu velkajarrusta otti eilen torstaina käytännön harppauksen eteenpäin, kun eduskuntaryhmät nimesivät edustajansa asiaa edistävään finanssipoliittiseen parlamentaariseen työryhmään. Kyseisen työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) ja varapuheenjohtajana Joona Räsänen (sd.).

– Sopimuksen toimeenpano alkaa välittömästi, korosti Valkonen toimittajille eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Valkonen kiisti, että tässä valmisteltaisiin jo sinipunahallitusta, kun johtokaksikko tulee kokoomuksesta ja SDP:stä. Hän viittasi sopimukseen, jonka mukaan suurin hallituspuolue toimii puheenjohtajana ja suurin oppositiopuolue varapuheenjohtajana. Hän korosti myös työn parlamentaarista luonnetta ja riippumattomuutta hallituspohjista.

– On ilmiselvää, että puolueilla on isoja eroja talouspolitiikan työkaluissa. Tämä sopimushan koskettaa tavoitteita eikä sitä, millä tavoilla kukin hallitus sitten näihin tavoitteisiin tulee pääsemään.

Valkosen mukaan taloudelliset yksityiskohdat ovat työryhmän työpöydällä ja tarkentuvat valmistelussa.

Vasemmistoliitto jäi velkajarrusovun ulkopuolelle, mutta on silti mukana finanssipoliittisessa työryhmässä. Valkosen mukaan puolueella ei tule olemaan käytännössä päätäntävaltaa saati veto-oikeutta linjauksiin. Vasemmistoliittoa edustaa ryhmässä kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

– Työryhmässä ei tule olemaan yksimielisyysvaatimusta.

Valkonen sanoi pitävänsä hyvänä ja luontevana, että vasemmistoliitto on ilmaissut valmiutensa olla mukana parlamentaarisessa työryhmässä.

– Siitähän eri ole mitään haittaa, että tiedon saa kukin eduskuntaryhmä käyttöönsä.

– Se, että kaikki ovat mukana työryhmässä varmistaa ainakin sen, että jokaisella eduskuntaryhmällä on omia ratkaisuja tehdessään olemassa paras tieto, Valkonen kommentoi asiaa.

Työryhmään kuuluvat edellä mainittujen kansanedustajien lisäksi Karoliina Partanen (kok.), Ville Vähämäki (ps.), Jani Mäkelä (ps.), Nasima Razmyar (sd.), Markus Lohi (kesk.), Anne Kalmari (kesk.), Saara Hyrkkö (vihr.), Henrik Wickström (rkp.), Peter Östman (kd.), Harry Harkimo (Liik.) sekä Timo Vornanen (vor.). Ryhmään on nimetty myös varajäseniä.

