Miksi kiitotien päässä oli kohtalokas muuri? ”Lähes rikollista”

Etelä-Korean tuhoisan lentoturman syynä pidetään lintuparveen törmäämistä ja siitä aiheutunutta hätälaskua ilman laskutelineitä. Asiantuntijoiden mukaan pelkästään lintuihin törmääminen ei kuitenkaan aiheuttanut tämän mittaluokan katastrofia.

Videomateriaalista näkee kuinka lentokone liukuu kiitotietä pitkin ”vatsalaskulla” törmäten sitten tien päässä olleeseen betoniseinään, mistä aiheutuu valtava räjähdys ja tulipalo. Nyt onkin esitetty kysymys siitä, että miksi kiitotien päässä ylipäätään oli betoniseinä, kertoo The Telegraph.

Betonirakenteeseen oli tehty laskeutumista helpottava navigointijärjestelmä. Järjestelmä itsessään on yleisten käytäntöjen mukainen, mutta epätavallisen siitä tekee se, että se oli rakennettu betonimuuriin. Yleensä järjestelmän yhteydessä oleva seinämä on rakennettu kevyemmästä materiaalista ja se on läpäistävissä. Silloin se hajoaa törmäyksen yhteydessä kasaan, eikä aiheuta vastaavanlaista tuhoa.

Johtava lentoturvallisuusasiantuntija, entinen RAF-lentäjä, David Learmount uskoo, että kaikki matkustajat olisivat voineet selviytyä, mikäli betonirakennelmaa ei olisi ollut. Hänestä lentäjä teki onnistuneen hätälaskun.

– Laskeutuminen oli ehdottoman täydellinen. lentäjä teki hyvää työtä huonoissa olosuhteissa. Vaikka kone liukuu kiitoteitä pitkin, on se edelleen rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Kone ei ole syttynyt tuleen, Learmount sanoo.

– Sitten se osuu betoniin ja helvetti on irti, hän lisää.

Asiantuntija kritisoi seinämää ja sen läheisyyttä kiitorataan. Hän pitää asetelmaa lähes rikollisena.

– Normaalitilanteessa kone olisi syöksynyt järjestelmän ja seinämän läpi, jolloin sen vauhti olisi vähitellen hidastunut, eikä kone olisi syttynyt tuleen, hän sanoo.

Ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa, etteikö kone olisi muissakin olosuhteissa voinut lopulta syttyä palamaan.

Onnettomuudessa kuoli 181 matkustajasta 179. Onnettomuustutkinta on vielä kesken.