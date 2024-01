Miksi Kiinan ohjuksia täytettiin vedellä?

Kiinan presidentti Xi Jinping erotti viime vuonna yllättäen kaksi strategisten ohjusjoukkojen johtavaa kenraalia ja useita heidän alaisiaan. Julkisuuteen tulleiden amerikkalaisten tiedustelutietojen perusteella taustalla olisi ollut massiivinen korruptioskandaali.

Osa kiinalaisista ohjuksista oli ilmeisesti täytetty polttoaineen sijasta vedellä. Raportin perusteella Länsi-Kiinaan sijoitettujen ydinasesiilojen ovet eivät edes toimisi kunnolla. Tietojen on katsottu kertovan siitä, ettei Kiinan asevoimien modernisointi ole edennyt maan propagandan esittämällä tavalla.

War Zone -sivuston haastattelemat asiantuntijat huomauttavat, etteivät tarkemmat ohjustyypit käy ilmi raportista. Kiinan kansanarmeijan rakettijoukoilla on arsenaalissaan yli 300 risteilyohjusta, joista suurin osa käyttää nestemäistä polttoainetta.

Käytössä on lisäksi suhteellisen pieni määrä siiloihin sijoitettuja mannertenvälisiä DF-5-ydinohjuksia sekä vanhempia liikuteltavia DF-4-ohjuksia. DF-5-kalustoa ei ole ilmeisesti täytetty polttoaineella tavanomaisessa valmiustilassa. Tyhjän DF-5-ydinohjuksen täyttäminen polttoaineella kestää tiettävästi 30–60 minuuttia. On mahdollista, että ohjuksiin kertynyt tai sijoitettu vesi oli löytynyt harjoitusten tai tarkastusten yhteydessä.

Nestemäinen rakettipolttoaine on erittäin syövyttävää ja räjähdysherkkää. Monissa ohjuksissa käytetään kiinteää ajoainetta käytännön syistä.

CNS-ajatuspajan tutkija Jeffrey Lewis uskoo ilmiön liittyvän laajamittaiseen korruptioon. Hänen mukaansa polttoaineen osittaista tai täyttä korvaamista vedellä on havaittu monissa muissakin maissa.

– Korruptioon sekaantunut henkilö pystyy tämän kautta myymään polttoaineen pimeillä markkinoilla ja keräämään siitä voitot, Lewis sanoo War Zonelle.

Tutkija Hans Kristensen muistuttaa, ettei Kiinan ydinasesiiloista löytyneiden vikojen yleisyydestä ole tarkempia tietoja.

– Ovatko ne systeemisiä ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin uusiin siiloihin, vai vain osaan? Viat eivät myöskään poista sitä tosiasiaa, että Kiina on laajentamassa ydinasejoukkojaan merkittävällä tavalla, Kristensen sanoo.

