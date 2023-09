Miksi bensiinin hinta ei laske? Näin ministerit vastasivat eduskunnalle

Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni kysyi eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta, miksi bensiinin hinta ei laske.

– Hallitusohjelman mukaan bensavero kevenee muutaman sentin — saman verran se heiluu jo maailmanmarkkinahintojen myötä, hän sanoi.

Kulmunin mukaan osa hallituspuolueista teki ”valtavia vaalilupauksia” suomalaisille autoilijoille. Siitä huolimatta bensiinin hintaan ei hänen mukaansa ole tulossa isoa alennusta.

– Lupasitte! Perussuomalaiset lupasivat!, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen huusi väliin.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) vastasi, että kyselytunnilla ei ole tarkoitus puhua perussuomalaisten politiikasta.

– Me puhumme siitä, kuinka istuva hallitus puolustaa nyt liikkujia ja autoilijoita. Me laskemme verotusta, autoilijoitten verotusta, yli 160 miljoonaa euroa. Me satsaamme 250 miljoonaa korjausvelkaan. Tämä on täysin ennenkuulumatonta. Me satsaamme liikenneturvallisuuteen, me varmistamme sen, että meillä joka puolella, ympäri Suomea, on kannattavaa ja turvallista liikkua. Tällaisia toimenpiteitä ei aikaisemmin ole tehty, Ranne sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi, miksi bensiinin hinta ei ole laskenut.

– No, mitä tulee öljyn maailmanmarkkinahintaan, niin kyllä, se on huomattavan korkealla, Brent-öljy 95 dollaria, ja tällä on selviä vaikutuksia globaalilla tasolla inflaatioon. Ja tämä tulee vaikuttamaan moniin maihin, erityisesti Suomeen, Purra sanoi.

– No, mitä tämä hallitus tekee? Tämä hallitus maltillistaa jakeluvelvoitteen nousua huomattavasti teidän hallituksenne tekemästä urasta. Ensi vuonna se ei nouse lainkaan, ja sen jälkeenkin se nousee niin maltillisesti, että se ei viimeisenä vuonnakaan ole vielä yhtä korkea kuin se olisi teidän jäljiltänne jo ensi vuonna, hän jatkoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto sanoi, että viime vaalikaudella hallitusvastuussa olleen keskustan kansanedustajat luettevat kyselytunnilla ”tekemättömiä töitään”.

– Kyllä (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen perintö autoilijan kannalta on todella rankka, ja sitä tuolla Säätytalolla yhdessä nykyisen hallituksen kumppaneidemme kanssa lähdimme korjaamaan, Autto sanoi.

– Marinin hallituksen perintö polttoaineen hintaan olisi ollut todella raju, ja hallituksen toimet ovat aivan oikeita, että jakeluvelvoitetta kohtuullistetaan. Kaiken kaikkiaan hallituksen politiikka autoilua ja autoilijoita kohtaan on erittäin hyvä, kokoomusedustaja totesi.