Mikrofoni päällä liian aikaisin: Venäjän televisiossa myönnettiin Iranin lennokit

Venäläisellä RBC-kanavalla nähtiin nolo hetki, kun tunnettu venäläinen puolustusasiantuntija pyysi lähetyksen alussa, ettei keskustelussa käsiteltäisi iranilaisia lennokkeja.

Johtavan venäläisen puolustusalan ajatushautomo CAST:n johtaja ja Venäjän puolustusministeriön julkisen neuvoston jäsen Ruslan Puhov keskustelee alla näkyvällä videolla toimittajien kanssa. Puhov mitä ilmeisimmin kuvittelee, ettei hänen mikkinsä ole vielä päällä. Kommentit kuuluivat kuitenkin lähetyksessä. Asiasta on kertonut esimerkiksi ukrainalainen NV verkkosivuillaan.

Puhov toteaa toimittajille, että ”venettä ei tule keikuttaa” ja pyytää, että ”näitä iranilaisia” ei käsiteltäisi.

– Tiedämme kaikki, että ne [lennokit] ovat iranilaisia, mutta viranomaiset eivät ole myöntäneet sitä, hän jatkaa NV:n mukaan.

Venäjä on käyttänyt Ukrainassa jo jonkin aikaa iranilaisia itsemurhalennokkeja. Niillä on isketty viime aikoina siviilikohteisiin ympäri maata. Venäjän on väitetty myös suunnittelevan pitkän kantaman ohjusten hankintaa Iranista. Sekä Moskova että Teheran ovat kuitenkin kiistäneet jyrkästi iranilaisten lennokkien käytön. Kreml on myös uhannut olla uusimatta Ukrainan viljakuljetukset sallinutta sopimusta, mikäli YK aloittaa virallisen tutkinnan lennokkien alkuperästä.

Fail of the day. A Russian defence ministry expert doesn't realise he is already on air and says: "Just don't ask too much about these Iranian drones. We all know they are Iranian, but the authorities don't want to admit it". pic.twitter.com/4wA7OfkVl3 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) October 20, 2022