Mikä pudotti rahtikoneen Liettuassa? Samalla reitillä aiemmin sabotaasia

Liettuassa talon päälle pudonneen rahtikoneen turman syytä selvitetään. Poliisi on käynnistänyt tapauksen tutkinnan, kertoo uutissivusto Delfi.

Ensi vaiheessa selvitetään, onko huolto- ja korjaustoimissa ollut puutteita. Liettuan lainsäädännön mukaan vakavaa tai laajaa vahinkoa aiheuttavista rikkeistä infrastruktuurin hoitamisessa voidaan rangaista vankeudella, jonka pituus vaihtelee kolmesta kahdeksaan vuoteen.

Rahtiyhtiön Saksan Leipzigista Vilnaan matkalla ollut lentokone putosi varhain maanantaina Liepkalnissa lähellä Vilnan lentokenttää kaksikerroksisen asuinrakennuksen pihaan. Talo syttyi palamaan, ja talosta evakuoitiin 12 asukasta.

DHL:n rahtia kuljettaneessa koneessa oli neljä ihmistä, joista yksi kuoli. Kuollut oli Espanjan kansalainen ja mediatietojen mukaan toinen koneen lentäjistä.

Liettuan kansallisen kriisinhallintakeskuksen päällikkö Vilmantas Vitkauskas sanoi Lietuvos Rytas -lehden mukaan, että mitään syytä tapahtuneelle on liian aikaista sulkea pois. Tämä koskee myös terrorismia.

– Toistaiseksi selvitetään turmaan johtaneita syitä ja olosuhteita. On aivan liian aikaista nostaa esille mitään versioita, Vitkauskas sanoi. Hänen mukaansa ehkä olennaisin viesti on, että suuremmalta turmalta vältyttiin.

Myös poliisipäällikkö Arūnas Paulauskas sanoi, ettei terrorismin mahdollisuutta voi vielä kokonaan sulkea pois.

– Tämä on yksi vaihtoehto, joka on tarkistettava ja tutkittava. Edessä on pitkä työ, Paulauskas sanoi.

– Turmapaikan tutkinta ja todisteiden kerääminen voi viedä koko viikon. Vastauksia ei ole luvassa aivan pian.

Tiedotustilaisuudessa poliisipäällikkö Paulauskas kertoi, että poliisi yrittää päästä kuulemaan turmakoneen loukkaantunutta henkilökuntaa mahdollisimman pian.

Poliisipäällikkö muistutti, että turman syy voi olla myös tekninen tai inhimillinen virhe.

Silminnäkijöiden mukaan kone oli jonkinlaisessa luisussa useiden satojen metrien matkan. Flighradar24-palveluun tallentuneessa lentoreitissä näkyy, miten espanjalaisen rahtiyhtiö Swifairin koneen lentoreitti loppuu kesken noin kilometri ennen Vilnan kentän kiitoradan alkua. Tämä voisi viitata siihen, että laskeutumisessa jokin on mennyt pieleen.

Huoli terrorismista tai sabotaasista on sikäli perusteltu, että rahtiyhtiö DHL:lle on Liettuan ja Saksan Leipzigin välillä sattunut huolestuttavia asioita. Liettuan yleisradioyhtiö LRT muistuttaa, että DHL:n kuljetusten joukkoon on aiemmin kuluvana vuonna ujutettu sabotaasitarkoituksessa räjähteitä tai syttyviä aineita. Tällainen lähetys syttyi ajastettuna palamaan Leipzigin rahtiterminaalissa elokuussa. Lähetys oli matkalla Britanniaan, ja DHL:n rahtilento oli myöhässä lähtöaikataulusta. Tämä viittaa siihen, että lähetyksen oli tarkoitus syttyä, kun rahtikone olisi ollut ilmassa. Näin olisi voitu aiheuttaa lentoturma.

Toinen ajastetulla sytyttimellä varustetuista lähetyksistä löydettiin. Nämä molemmat vaaralliset lähetykset oli lähetetty matkaan Liettuasta DHL:n kautta.

Maanantaina aamulla ei Liettuan DHL:n toimitusjohtaja Mindaugas Pivoriūnasin mukaan vielä ollut selvää, mitä rahtia Vilnan kentän pohjoispuolelle pudonneen koneen kyydissä oli. Toimitusjohtaja painotti LRT:lle, että kyseessä oli DHL:n sopimuskumppanin kone.