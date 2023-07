Mika Aaltola: Ydinvoimalan käyttö aseena voi kuulua Venäjän pelikirjaan

Ukraina epäilee Venäjän valmistelevan iskua Zaporižžjan ydinvoimalaan. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola varoittaa Twitterissä, että Kahovkan vesivoimalaan padon ”räjäyttämisen käyttäminen joukkotuhoaseena kertoo riitävästi Venäjän taktiikasta”.

– Tapahtuma jäi vaille merkittäviä seurauksia tai vastatoimia. Ydinvoimalan käyttö aseena voi hyvinkin kuulua Venäjän pelikirjaan, Aaltola sanoo tviitissään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut mahdollisesta iskusta.

– Nyt meillä on tiedustelupalvelustamme tietoa, että venäläisjoukot ovat sijoittaneet Zaporižžjan ydinvoimalan useiden voimayksiköiden katolle räjähteitä muistuttavia esineitä. Ehkä simuloidakseen hyökkäystä laitokseen. Ehkä heillä on jokin toinen skenaario. Mutta joka tapauksessa maailma näkee – ei voi muuta kuin nähdä – että Zaporižžjan ydinvoimalan ainoa vaaran lähde on Venäjä eikä kukaan muu.

Myös Mika Aaltola varoittaa Venäjästä.

– Osittain länsi osoittaa epäröinnin merkkejä. Venäjän epäjärjestystä pelätään. Esimerkiksi F16-hävittäjätoimituksia lykätään vastahyökkäyksen jälkeiseen aikaan. Ehkäpä niille olisi ollut tarvetta juuri nyt, moni voisi kysyä. Mutta selkeästi rajoittimet ovat päällä. Tämä antaa Venäjälle tilaa suhteessa matalamman tason joukkotuhoaseisiin. Niille vastapelotetta ei ole luotu, hän sanoo tviittiketjussaan.