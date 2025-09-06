Mika Aaltola Vladimir Putinin kutsusta: Moskova haluaa Ukrainan antautuvan

Kanadan yleisradiopalvelu CBC News uutisoi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ehdottaneen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille tapaamista Moskovassa.

Putinin kerrotaan kommentoineen mahdollisuutta sopia sodan päättämisestä. Hän ilmoitti olevansa valmis keskustelemaan Zelenskyin kanssa rauhasta. Hän kuitenkin totesi, että keskustelut tulisi käydä Moskovassa. Putin ei kuitenkaan maininnut olevansa valmis tulemaan vastaan esimerkiksi Venäjän asetamissa kovissa vaatimuksissa rauhansopimuksen ehdoiksi.

Ukrainan hallituksesta on kerrottu, että ehdotusta ei voi missään nimessä hyväksyä. Maan ulkoministeri Andrii Sybiha kommentoi Putinin puheita viestipalvelu X:ssä.

– Nämä ovat vakavia ehdotuksia, ja presidentti Zelenskyi on valmis tällaiseen tapaamiseen milloin tahansa.

– Silti Putin jatkaa pakan sekoittamista tekemällä tietoisesti ehdotuksia, joita on mahdotonta hyväksyä.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola analysoi uutista Putinin kutsusta Zelenskyille viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjoituksessa. Hän avaa miksi Putin haluaa tapaamisen juuri Moskovaan.

– Putinin ehdotus tekee koko prosessista naurettavan. Mutta Putinin näkökulmasta, kyse on Ukrainan antautumisesta. Juuri siksi vain Moskova toimii, hän kirjoittaa.