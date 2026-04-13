Unkarin ulkoministeri kadoksissa, vaalivoittaja vaatii presidentin eroa

Unkarin kohuttu ulkoministeri Péter Szijjártó on pitänyt hiljaiseloa sen jälkeen, kun uutinen Viktor Orbánin historiallisesta vaalitappiosta levisi. Häntä ei nähty Orbánin rinnalla, kun tämä myönsi julkisesti tappionsa.

Unkarin parlamenttivaalien lähestyessä Szijjártósta on levinnyt tietoja, joiden mukaan hän on pitänyt tiivistä yhteyttä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroviin ja soitellut tälle toistuvasti EU-kokousten tauoilta väliaikatietoja.

Szijjártó on Orbánin puoluetoveri Fidesz-puolueessa. Orbánin johdolla Fidesz on läpi sodan vastustanut Ukrainan tukitoimia ja vaalinut läheisiä suhteita Kremliin. Esimerkiksi maaliskuussa Orbán esti EU-päätöksen Ukrainalle myönnettävästä 90 miljardin euron tukilainasta.

Vaalit sunnuntaina voittanut keskustaoikeistolainen Tisza-puolue on alustavan tuloksen mukaan saamassa Unkarin 199-paikkaiseen parlamenttiin 138 paikkaa. Orbánin johtaman Fideszin paikkamäärä on jäämässä 55 paikkaan. Tisza saa kahden kolmasosan enemmistön parlamenttiin, mikä mahdollistaa perustuslakimuutoksia.

Tulokset voivat vielä muuttua hiukan, kun ulkomailla annetut 400 000 ääntä saadaan laskettua. Todennäköisesti ne parantavat Tiszan vaalitulosta. Tiszan puheenjohtaja Péter Magyar sanoi maanantaina iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että puolueen edustajamäärä saattaa nousta vielä parilla tai kolmella edustajalla.

Viktor Orbán on myöntänyt vaalitappion ja Venäjä tunnustanut vaalituloksen, joskin viileästi.

Maanantain tiedotustilaisuudessa Péter Magyar vaati Unkarin presidenttiä Tamas Sulyokia eroamaan heti, kun tämä on antanut mandaatin muodostaa Unkariin uusi, vaalituloksen mukainen hallitus. Unkarissa presidentin nimittäin valitsee parlamentti, ja presidentin rooli on melko seremoniallinen.

Maanantaisessa linjapuheessaan Magyar lupasi myös kauan kaivattuja uudistuksia, joissa esimerkiksi palautetaan Orbánin aiemmin lakkauttama järjestelmä, jossa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa edustavat hallintaelimet valvovat toisiaan.

Orbán ja Fidesz-puolue ehtivät pitää valtaa Unkarissa yhtäjaksoisesti 16 vuotta. Tähän liittyen Magyar lupasi puheessaan, että pääministerin toimikausien määrää rajoitetaan kahteen.

45-vuotias Péter Magyar on juristi, kolmen lapsen isä ja aiemmin Brysselissä työskennellyt virkamies. Hän on entinen Fideszin jäsen ja Orbánin lähipiiriläinen, joka erosi puolueesta vuonna 2024 osana puolueeseen liittynyttä hyväksikäyttöskandaalia.