Suomalaiset vaalitarkkailijat Unkarissa: Muutos oli aistittavissa jo vaalipaikalla

Etyjin vaalitarkkailuun Unkarissa osallistuneet kansanedustajat Pia Kauma (kok.) ja Kimmo Kiljunen (sd.) kuvailevat tunnelmia maassa riemukkaiksi opposition vaalivoiton jälkeen. Kauma tarkkaili vaaleja maan pääkaupungissa Budapestissa ja Kiljunen Debrecenissä, joka sijaitsee Unkarin itäosassa lähellä Romanian rajaa.

Kummassakin kaupungissa muutos oli aistittavissa jo vaalipaikalla.

– Vaalihuoneistojen edessä oli pitkät jonot jo ennen niiden avautumista, Kauma kuvailee tiedotteessa.

– Jo vaalipaikalla aisti, että äänestysprosentti tulee nousemaan korkeaksi, jopa täällä kaukana pääkaupungista”, Kiljunen kertoo Debrecenistä.

Kauma pitää opposition yhtenäisyyttä tärkeänä tekijänä vaalivoiton takana.

– Monessa maassa, missä hallinto koetaan autoritaarisena, kansalaiset ovat tyytymättömiä. Mutta sen kanavoituminen vaalitulokseen vaatii, että oppositio on yhtenäinen ja että sillä on vahva johtaja, Kauma toteaa viitaten Tisza-puolueen Péter Magyariin.

Sekä Kauma että Kiljunen panivat vaalikampanjoinnissa merkille maata 16 vuotta hallinneen pääministeri Viktor Orbánin sotaisan retoriikan ja ulkoisten vihollisten hakemisen. Tiszan vaalikampanja rakentui enemmän Unkarin sisäisten ongelmien ratkaisemiseen kuten korruption torjuntaan ja oikeusvaltion vahvistamiseen.

– Tämä oli demokratian voitto. Ei voi kuin onnitella Unkaria ja unkarilaisia. Vastaavanlaisen demokratian voittohuuman olen kokenut kaksi kertaa aiemmin, vuonna 2004 Ukrainassa ja 2020 Valko-Venäjällä Minskissä. Opposition voittoa juhlittiin kaduilla läpi yön, Kiljunen luonnehtii.

– Autojen torvet tööttäsivät, ihmiset hurrasivat ja tunnelma oli kuin Unkari olisi voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden. Yksi ihminen totesi minulle, että tuntuu kuin olisi 16 vuoden jälkeen päässyt vankilasta, Kauma tiivistää tunnelmat Budapestista.