Mika Aaltola tyrmää uutisen kaapelivahingoista ukrainalaisessa lehdessä

Olisi naiivia olettaa että Itämeren viimeaikaiset kaapelirikot olisivat onnettomuuksia, kirjoittaa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) Kyiv Independent -lehdessä. Kirjoitus kommentoi yhdysvaltalaislehti Washington Postin viikonloppuna julkaisemaa, nimettömiin yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiin perustuvaa uutista. Washington Postin lähteet sanoivat, että kaapelirikot johtuvat huonosta merimiestaidosta.

– Osa läntisen maailman vallanpitäjistä saattaa uskoa, että tämä arvio signaloi Donald Trumpin hallinnon Venäjää kohtaa osoittamaa de-eskalaatiota ja kärsivällisyyttä. Heille äskettäin julistettu Naton operaatio Itämerellä kehystetään pelkkänä merialueen liikenteenvalvontana ja onnettomuuksien torjuntana, Aaltola kirjoittaa.

– Tämä vuoto näyttäytyy osana valitettavaa kaavaa, jossa Venäjälle lähetetään liennyttäviä signaaleja. Mutta toiset näkevät varjolaivaston aiheuttamissa vahingoissa kaavan, jossa tahallisilla provokaatioilla on syvempiä geostrategisia motiiveja. Niillä heijastellaan taipumusta eskalaatiolle.

Aaltolan mukaan sille, että Venäjän toiminnasta ja motiiveista jää sabotaasin suhteen epäilyksiä, on selkeitä geopoliittisia syitä. Samalla hän huomauttaa, että tutkinta on työlästä eikä välttämättä tuota ratkaisevaa todistusaineistoa. Viranomaiset voivat Aaltolan mukaan myös haluta, että aihe haipuu otsikoista välttääkseen itseensä kohdistuvaa tarkastelua. Poliittisia motiiveja voi olla myös muunlaisia kuin Venäjän miellyttäminen, esimerkiksi lähestyvät vaalit.

Aaltola muistuttaa, että Venäjä kunnioittaa lakia vain silloin, kun se hyötyy sen kunnioittamisesta tai on pakotettu siihen. Mutta Suomi on aina ollut sitoutunut kansainvälisiin lakeihin.

– Tutkinta ja selvitykset tehdään niin huolellisesti kuin mahdollista, mutta lopullinen attribuutio on vaikeaa, kun monissa venäläiseen sabotaasiin liittyvissä tapauksissa sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa on nähty. Vaikka tarkoitusta on työlästä osoittaa, sen ei tulisi johtaa siihen että Venäjä saa väistää vastuunsa.

Jos Venäjän holtittomuus Itämeren kapeilla kulkuväylillä jatkuu, voidaan Itämeren liikennettä joutua rajoittamaan, Aaltola kirjoittaa.

– Venäjä pitää sekä Mustaa merta, Itämerta että Jäämerta yhtenäisenä geopoliittisena näyttämönään. Lännen ei tulisi ryhtyä pikkumaisiin keinoihin kuten valikoiviin tiedusteluvuotoihin. Vuotojen ei tulisi kummuta myöskään erimielisyyksistä tai lyhyen tähtäimen harkinnoista: kun tiedustelutietoa vuodetaan, sen on välitettävä hallintaa ja pelotetta tukeva viesti.