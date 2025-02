Mika Aaltola: Näin Donald Trumpin ulkopoliittisen käännökseen on reagoitu

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) nostaa viestipalvelu X:ssä esiin kolme kohtaamaansa reaktiota Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ulkopoliittiseen käännökseen liittyen erityisesti Venäjä-suhteeseen.

Eri eurooppalaiset toimijat ovat reagoineet eri tavoin Yhdysvaltain ulkopoliittisiin muutoksiin.

– Nämä vaihtelevat nopeasti, kun uutta tietoa saadaan. Myös Venäjän uhan historiallinen ja maantieteellinen läheisyys näkyy reaktioissa, Aaltola toteaa.

Ensimmäisenä reaktiona Aaltola kuvaa tilannetta, jossa paine toimia kasvaa, kun suhde luottamus Yhdysvaltoihin heikkenee.

– Ei toivoa paremmasta, Euroopan tulee toimia, vaikka yksin: Trump on osoittanut ei ainoastaan halua lopettaa sota, vaan normalisoida suhteet. Tilanne romuttaa transatlantisen luottamuksen, koska moni maa on Natossa juuri itäisen uhkan vuoksi. Yhdysvallat on nyt vihamielinen Euroopalle.

Toinen reaktio on optimistisempi: transatlanttiset siteet eivät ole täysin katkenneet.

– Toivoa on, Yhdysvaltoja ei ole vielä menetetty: transatlantisten suhteiden vaalivat ovat vielä olemassa ja viivästyttävät nopeaa prosessia, Aaltola sanoo.

– Trump huomaa, ettei Venäjästä ole korvaamaan Eurooppa-suhteen romahdusta Ukrainan takia. Trump alkaa aprikoimaan nopeaa kurvausta ja peruuttaa.

Lopuksi Aaltola nostaa esiin, että osa Euroopan maista hakee edelleen lohtua kahdenvälisistä suhteistaan Yhdysvaltoihin.

– Meillä ei ole hätää, vaikka muilla on: moni maa hakee lohtua kahdenvälisistä suhteista Yhdysvaltoihin. Tässä viitataan usein Trumpin ensimmäisen kauden menestystarinoihin, kuten Puolaa. Loppuviimeksi Ukrainan sodan ratkaisu ei tarkoita oman Yhdysvallat-suhteen vaurioitumista.

