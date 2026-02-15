Mika Aaltolan mukaan Marco Rubion puhe sisälsi hienovaraisen varoituksen

Suomalaismeppi Mika Aaltola (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämää puhetta. Aaltolan mukaan puhe oli yhdistelmä rauhoittelua ja kovaa strategista realismia.

– Puhe asetti Euroopan eteen peilauspinnan, jota emme voi väistää. Hän ei puhunut pelkästään turvallisuudesta vaan keskittyi yhteisen sivilisaatiomme peruskiviin sekä niiden historialliseen puolustamiseen, Aaltola toteaa.

Rubio vältti suoria viittauksia Venäjään ja keskittyi sen sijaan ”yhteisen sivilisaation” puolustamiseen.

– Tämä sanavalinta kätkee sisäänsä hienovaraisen varoituksen liittolaisvastuun kantamisesta ja viestii samalla Amerikan painopisteen siirtymisestä pois perinteisestä sotilaallisesta sitoutumisesta kohti ehdollisempaa kumppanuutta.

Aaltolan mukaan MAGA-liikkeen ja Euroopan arvot eroavat suhteessa Vladimir Putiniin. Donald Trumpin hallinto saattaa nähdä Putinin version kristilliskonservatiivisesta valtiosta osin arvostettavana, kun taas Euroopassa hänet nähdään totalitaristisena ja eksistentiaalisena uhkana.

Yhdysvaltojen tuki ei ole enää itsestäänselvyys ja vaatii Euroopalta suurempaa vastuunkantoa. Tämä sotii Euroopan parlamentin suosimaa monenkeskisyyttä ja pysyviä liittolaissuhteita vastaan.

– Rubion puhe tarjosi tarvittavaa rauhoittelua mutta samalla se oli kirkas signaali siitä että Yhdysvallat on kääntymässä kohti vähäisempää läsnäoloa ja vaatii Euroopalta aitoa kykyä seistä omilla jaloillaan, Aaltola sanoo.

Hän muistuttaa, että historialliset siteet ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä nykyisessä turvallisuustilanteessa.

– Meidän on ymmärrettävä että sivilisaation lämmin syleily ei korvaa puuttuvia ammuksia tai puutteellista puolustustahtoa tässä juonikkaassa maailmassa.