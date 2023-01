Mika Aaltola: Ääripäät sotkevat Nato-prosessia

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi maanantaina, että Ruotsin ei tule odottaa Turkin hyväksyvän sen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.

Presidentin on kerrottu olevan raivoissaan Tukholmassa Turkin suurlähetystön edustalla pidetystä mielenilmauksesta, jossa äärioikeistolainen mies poltti koraanin. Lisäksi Tukholmassa on aiemmin nähty mielenosoituksia, joissa on heiluteltu kurdijärjestö PKK:n ja muiden kurdijärjestöjen lippuja.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Twitterissä umpikujaan ajautunutta tilannetta.

– Ruotsissa ääripäät sotkevat Nato-prosessia. Se pelaa Venäjän pussiin. Terrorijärjestö PKK ja koraanin polttelijat (ovat) estämässä NATO-jäsenyyyttä, hän toteaa tviitissään.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) väläytti Ylelle, että Suomi saattaa joutua harkitsemaan puolustusliitto Natoon hakeutumista ilman Ruotsia. Asiaan hänen mukaansa on kuitenkin vielä liian aikaista ottaa kantaa.

– Nämä protestoijat kyllä leikkivät Suomen ja Ruotsin turvallisuudella tässä tilanteessa eli tekevät toimia, joiden tarkoituksena on ilmiselvästi provosoida Turkkia, Haavisto kommentoi Ylellä viimeaikaisia tapahtumista.

– Kyllä tästä on selvä jarru tullut prosessin etenemiselle.

Mika Aaltola pohtii Twitterissä tilannetta, jossa Suomi etenisi Natoon yksin.

– Voi olla, että Suomi voisi tehdä enemmän Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta Naton sisältä?