Mihail Hodorkovski: Tämä on Vladimir Putinin ja Donald Trumpin keskeinen ero

Venäläisen oppositiovaikuttajan ja entisen oligarkkin Mihail Hodorkovskin mukaan sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin että toiselle kaudelle Yhdysvaltain presidenttinä pyrkivä republikaanien Donald Trump ovat molemmat opportunisteja, joilla ei ole syvää poliittista vakaumusta.

– Näiden kahden miehen välillä on myös keskeinen ero. Putin on tiedustelupalvelusta. Hän näkee joka tilanteessa uhkia. Vasta myöhemmin hän etsii mahdollisuuksia. Trump on yrittäjä. Hän näkee mahdollisuuksia, mutta suhtautuu uhkiin välinpitämättömästi, Hodorkovski sanoo The Times -lehdelle antamassaan haastattelussa.

Hodorkovski ei laita liikaa painoarvoa Trumpin mahdollisen toisen presidentinkauden seurauksille. Syynä on Yhdysvaltojen hallinnon rakenne.

– Yhdysvallat on iso maa, jolla on iso hallintokoneisto. Trump voi tehdä jotain yhdellä alueella. Kaikesta muusta huolehtii hänen tiiminsä, jotka ovat normaaleja republikaaneja.

Entinen oligarkki muistuttaa, että tämä on toisin kuin Venäjällä, jossa Putin-ilmiö näkyy kaikilla hallinnon osa-alueilla, ei vain kotimaassa vaan myös naapurimaissa.

Viime viikkoina huomiota on herättänyt uutiset 12000 pohjoiskorealaisen sotilaan lähettämisestä taistelemaan Venäjän rinnalla Ukrainassa.

– Tällä ei ole suurta merkitystä, koska jokainen venäläinen sotilas maksaa Putinille noin 30000 dollaria. Uusien joukkojen tulo säästää hänelle ehkä muutaman sata miljoonaa dollaria, joka ei ole iso juttu tässä yhteydessä, Hodorkovski arvioi.

Hodorkovskin silmissä kiinnostavampi on kysymys siitä, miten Pohjois-Korea hankkii ainekset sotatarvikkeisiin, joilla se myötävaikuttaa Venäjän sotatoimiin: kuparin, puuvillan ja kemikaalit.

– Tiedämmekö mitään kuparikaivoksista Pohjois-Koreassa? Entä puuvillan tai kemikaalien tuotanto? Tiedämme kuitenkin, että kaikki tämä on olemassa Kiinassa. Tiedämme tämän erittäin hyvin, hän huomauttaa.

Hodorkovskin analyysin mukaan Venäjän ’systeeminen sairaus’ juontaa juurensa sen hämmästyttävästä koosta – se on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin Kiina – yhdistettynä siihen, että sitä on hallittu vuosisatojen ajan keskusvaltapohjalta Moskovasta.

Seurauksena on, että johtajan on mahdotonta hallita maata paitsi ”turvautumalla ruudin savuun ja vääristelemällä diktaattorin peilejä”.

– Pitäkseen valtaa heidän on etsittävä ulkoista vihollista. Joten Putinille sota ja vihollinen on tapa etsiä poliittista kontrollia koko maassa. Ainoa asia, jonka hän voi sanoa kaikille Kaliningradista Vladivostokiin, on: Minä puolustan sinua, Hodorkovski toteaa haastattelussa.

Hodorkovski nostaa esiin myös Putinin vastaisen opposition jakautumisen. Esimerkiksi viime vuonna Hodorkovski kokosi Berliinissä Putinin ja Ukrainan sodan tuomitsevan julistuksen, jonka allekirjoitti 12000 ihmistä.

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön jäsenet eivät kuitenkaan allekirjoittaneet sitä. Navalnyin alkuvuodesta tapahtuneen murhan jälkeen jakautuminen näiden kahden leirin välillä on Hodorkovskin mukaan kasvanut.

– Tämä erimielisyys on tietysti Kremlin etujen mukaista, hän muistuttaa.