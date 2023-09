Mihail Hodorkovski listasi: He ovat jäljellä olevat Vladimir Putinin ystävät

Venäläinen oppositiovaikuttaja ja toisinajattelija, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski on listannut viestipalvelu X:ssä Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ”viimeiset ystävät”.

Ensimmäisenä hän nostaa esille Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan.

– Hän on syytetty vaalien väärentämisestä, sorrosta ja vallan anastamisesta sekä Putinin auttamisesta tämän laittomassa hyökkäyksessä Ukrainaan. Hän ja Putin ovat kuin kaksi marjaa, Hodorkovski kirjoittaa.

Toisena Putinin ystävänä Hodorkovski mainitsee Azerbaidžania noin 20 vuotta hallinneen Ilham Alijevin, jota syytetään myös kansalaisten sorrosta ja vaalien väärentämisestä.

Kolmas Putinin ystävä löytyy Hodorkovskin mukaan Etelä-Amerikasta.

– Venezuelan johtaja Nicolás Maduroa syytetään osallistumisesta kansainväliseen huumekauppaan, ja YK on syyttänyt häntä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Hänen kymmenen vuoden hallituskautensa aikana suurin osa hänen maansa väestöstä on vajonnut köyhyyteen. Hän tukee Putinin hyökkäystä Ukrainaan.

Listalla neljäs Putinin liittolainen on Nicaraguan presidentti Daniel Ortega, joka on ollut vallassa 16 vuoden ajan.

– Hän vangitsee ja murhaa kriitikoita säännöllisesti. Hänen tytärpuolensa on syyttänyt häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä 11 vuoden ajalta. Hän kutsui venäläisiä joukkoja maahansa viime kesäkuussa, Hodorkovski muistuttaa.

Viidentänä hän nostaa esille Syyrian diktaattorin.

– Bashar Al Assad on edelleen Syyrian presidentti 23 vuoden jälkeen, suurelta osin Putinin ansiosta. Hän on vastuussa maassaan (toistaiseksi) 12 vuotta kestäneestä sisällissodasta, joka on vaatinut yli puoli miljoonaa ihmishenkeä ja pakottanut 13 miljoonaa ihmistä jättämään kotiseutunsa.

Kuudentena listalla on 30 vuotta Eritreaa johtanut Isaias Afewerki.

– YK on syyttänyt häntä rikoksista ihmisyyttä vastaan, johon lukeutuvat teloitukset, kidutukset ja joukkovangitsemiset. Hän on hiljattain sanonut, että Ukraina on ”hinta, jonka lännen on maksettava” yrittäessään ”hillitä” Venäjää.

Seitsemäs ystävä on Kambodžan pääministerinä 38 vuoden ajan toiminut Hun Sen.

– Sitä ennen hän auttoi perustamaan punakhmerien työleirejä. Hän sanoi äskettäin eroavansa ja luovuttavansa vallan pojalleen. Kambodža lähettää ”tarkkailijoita” valvomaan Venäjän vuoden 2024 ”vaaleja”, Hodorkovski kirjoittaa.

Listalla kahdeksantena on Myanmarin armeijan ylipäällikkö Min Aung Hlaing. Häntä syytetään muun muassa kansanmurhasta ja Myanmarin rohingya-vähemmistön vainoista.

– Hän uskoo, että Putin on globaalin vakauden takaaja, Hodorkovski toteaa.

Yhdeksänneksi ystäväksi hän nostaa Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin.

– Häntä on syytetty joukkokidutuksesta ja teloituksista. Kehittää ydinaseita ja huhutaan toimittavan aseita tukemaan Putinin hyökkäystä Ukrainaan – tästä syystä meneillään on neuvottelut.

Venäjän diktaattorin ystäväpiiri on Hodorkovskin mukaan kutistunut merkittävästi.

– Vuonna 2005 viitisenkymmentä valtionpäämiestä vieraili Moskovassa toisen maailmansodan päättymisen vuosipäivän kunniaksi. Nyt Putinin kontaktilista on kutistunut kouralliseen maailman pahimpia ihmisiä.

Putin likes to say Russia – and he, by extension – is not isolated because of the war with Ukraine. It’s true – he has plenty of friends. In fact, Kim Jong-Un is visiting Russia right now!

🧵Let’s take a closer look at some of Putin’s remaining friends: pic.twitter.com/9QYGvHgQ5q

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) September 12, 2023