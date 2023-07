Mies piilotti venäläisen tankin kotipihalleen

Ukrainan poliisi sai selville, että Sumyn kaupungissa asuva mies piilotteli pihallaan hylättyä venäläistä T-80-taistelupanssarivaunua.

Hyökkääjän kerrotaan jättäneen tankin jälkeensä, kun venäläiset vetäytyivät Kiovasta ja muilta Pohjois-Ukrainan alueilta viime vuoden maalis-huhtikuussa.

Mies kertoo Visegrad 24 -uutissivuston mukaan halunneensa pitää tankin ”sotamuistona”.

Venäjä tekee edelleen muun muassa tykistöiskuja Pohjois- ja Koillis-Ukrainan alueille.

Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä Etelä- ja Itä-Ukrainan rintamalohkoilla.

The Ukrainian police have discovered that a man living in Sumy has been hiding an abandoned Russian T-80 main battle tank in his yard ever since the Russians retreated from Kyiv and other Ukrainian regions in April last year.

The man wanted to keep the tank as his “war souvenir” pic.twitter.com/scxtuAHB20

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2023