Mies katosi 24 vuotta sitten, tutkitaan nyt rikoksena

Vuonna 2000 tapahtunutta miehen katoamista tutkitaan nyt rikoksena, poliisi kertoo.

Ismo Kumpulainen katosi helmikuussa 2000 Riihimäeltä osoitteesta Kylänraitti 7. Kumpulainen oli palannut Ruotsin rallista ja mennyt illalla kaverinsa kanssa Riihimäellä Kylänraitti 7 -kiinteistöön.

Tämän jälkeen Kumpulaisesta ei ole tehty varmoja havaintoja eikä häntä ole löydetty.

Hämeen poliisi on jatkanut tutkintaa Ismo Kumpulaisen katoamisen selvittämiseksi. Tutkinnassa on poliisin mukaan tullut esiin seikkoja, joiden perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. Poliisi ei usko Ismo Kumpulaisen kadonneen omatoimisesti.

Hämeen poliisi kaipaa edelleen asiaan liittyviä havaintoja ja vihjeitä henkilöiltä, joilla on mahdollisesti tietoa asiasta. Mahdolliset havainnot ja vihjeet pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse vihjepuhelimeen numeroon 0295 437 746.

Tässä vaiheessa poliisi ei tiedota asiasta enempää.

