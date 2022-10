Miehittäjät hirttivät hoitajan, joka sanoi “Skadovsk on osa Ukrainaa”

Poliisin kerrotaan hirttäneen 56-vuotiaan lasten sairaanhoitajan Venäjän miehittämässä Skadovskin kaupungissa Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo Radio Free Europe.

Sairaanhoitaja Tetyana Mudryenko ja hänen miehensä Anatoli Oryekhov siepattiin heidän omalta pihaltaan lokakuun alussa. Mudryenkon siskon mukaan kaappaajat olivat entisiä ukrainalaisia poliiseja, jotka tekivät yhteistyötä venäläisten miehittäjien kanssa.

Dnipron kaupungissa asuva Mudyenkon sisko Natalja Tšorna sai tietoja kaappauksesta paikallisessa sosiaalisen median viestiryhmässä.

– Olin tuossa suljetussa ryhmässä kutsusta. Siellä on vain ihmisiä, jotka luottavat toisiinsa. He kirjoittivat, että meidän Tanyamme oli viety pois, sisko kertoo Radio Free Europen mukaan.

Viikkoa myöhemmin joku ryhmästä julkaisi valokuvan Mudryenkon ruumiista sekä kopion kuolemansyyntutkijan kertomuksesta, jossa todettiin, että tämä oli kuollut ”tukehtumiseen”.

Myöhemmin ryhmän jäsenet kirjoittivat, että Mudryenko oli hirtetty. Heidän mukaansa hänet ”hirtettiin poliisin toimesta oikeustalon edessä”, koska hän oli sanonut, että ”Skadovsk on osa Ukrainaa”.

Venäjän joukkojen miehittämien alueiden olosuhteiden vuoksi Radio Free Europe ei pysty itsenäisesti tarkistamaan Skadovskin tietoja.

Ukrainalainen kansalaisjärjestö Media Initiative For Human Rights on kuitenkin dokumentoinut tapauksen. Järjestö käyttää journalismia ja aktivismia paljastaakseen venäläisten joukkojen ja niiden kumppanien tekemiä ihmisoikeusloukkauksia Ukrainassa.

– Päätehtävämme on tallentaa ne [rikokset]. Myöhemmin, kun nämä alueet vapautetaan, toivomme, että ne voidaan tutkia objektiivisemmin. Siksi päätehtävämme on kirjata nämä rikokset ja luovuttaa tapaukset viranomaisille, toimittaja Anastasia Pantelyejeva toteaa.

Toimittajan mukaan sairaanhoitajan kaapattua miestä pidettiin vankina jonkin aikaa. Hänet kuitenkin vapautettiin 18. lokakuuta ja hänen annettiin haudata vaimonsa.

– Mitä hänelle seuraavaksi tapahtui, ei tiedetä. Hyvin usein tällaiset ihmiset vapautetaan vankeudesta, mutta he eivät saa paeta Ukrainan hallitsemalle alueelle.

– Tällaiset ihmiset ovat jatkuvassa vaarassa joutua siepatuksi uudelleen. Tiedämme Hersonin alueella tapauksia, joissa sama henkilö siepattiin kaksi tai kolme kertaa.

A resident of the Russian-occupied Ukrainian town of Skadovsk said a 56-year-old local nurse was hanged by police collaborators in front of the courthouse for saying, "Skadovsk is Ukraine." https://t.co/vhcojAOuiG

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) October 27, 2022