Miehittäjän ryöstely kiihtyy Etelä-Ukrainassa

Venäläiset sotilaat ovat lisänneet ryöstelyään Hersonin alueen miehitetyssä osassa Etelä-Ukrainassa, Ukrainan puolustusministeriön kansallinen vastarintakeskus raportoi The New Voice Of Ukrainen mukaan.

Erityisesti siviiliajoneuvojen varkaudet ovat lisääntyneet. Tämä johtuu oletettavasti nousussa Ukrainan armaijan onnistuneiden toimien vuoksi, mikä levittää paniikkia venäläisissä joukoissa keskuudessa, keskus kertoi.

Vastarintakeskuksen mukaan suunnitelmista paeta väliaikaisesti miehitetyiltä siirtokunnilta keskustellaan yhä enemmän tavallisten venäläisten sotilaiden keskuudessa.

Paikalliset vastarinnan jäsenet ilmoittivat autovarkauksista Chaplynkassa, Zaliznyin satamassa, Mali Kopanissa ja muissa kaupungeissa ja kylissä Hersonin alueen itäosassa.

Kun paikalliset yrittävät puolustaa omaisuuttaan, venäläisten kerrotaan avanneen tulen heitä kohti. Yhdessä tällaisessa tapauksessa tunkeutuvat venäläiset joukot tappoivat naisen Olhynen kylässä.

Kansallinen vastarintakeskus lisäsi, että se on jo saanut luetteloita miehitetyillä alueilla ryöstöihin osallistuneiden venäläisten sotilaiden nimistä.